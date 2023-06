Sul palco Nek e Renga Sarà una parata di stelle

Tappa a Ferrara per il debutto del tour della manifestazione musicale ‘Yoga Radio Bruno Estate’ che oggi dalle 20 sarà in piazza Castello. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi in municipio. All’incontro il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e Alessia Ventura, conduttrice dello spettacolo insieme a Enzo Ferrari.

Sarà una parata di stelle, il primo appuntamento con Yoga Radio Bruno Estate a Ferrara in piazza Castello oggi dalle 20, con ingresso gratuito. Sul palco: Nek e Francesco Renga, Achille Lauro e Rose Villain, Tananai, Mr. Rain, Sangiovanni, Gaia, Luigi Strangis, Aiello, B3N & Finley, Alfa, Aaron, Beatrice Quinta, Tiromancino insieme ad Enula. Ferrara sarà la prima delle quattro tappe previste da Yoga Radio Bruno Estate che proseguirà a Piacenza il 26 giugno, a Carpi 11 luglio per poi concludersi a Forlì il 19 luglio. Attesissimi Nek e Francesco Renga. Non potevano mancare Achille Lauro insieme a Rose Villain con il tormentone estivo ‘Fragole’. Dopo il successo sanremese, un altro protagonista dell’estate 2023, Mr. Rain che duetterà con Sangiovanni in “La Fine del Mondo”. E poi Gaia con “Estasi”, Luigi Strangis, Alfa, il ritorno di B3N & Finley e l’intensità di Tiromancino insieme ad Enula. A presentare la serata Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, con incursioni dal backstage di Georgia Passuello, Camilla Carnevali e Arianna Bertoncelli. Il grande spettacolo di Radio Bruno potrà essere seguito in diretta sulle frequenze di Radio Bruno, su Radio Bruno Tv (canale 73 del Digitale Terrestre) e tramite la app Radio Bruno. Grazie all’accordo con Mediaset, la serata andrà in onda in differita su La5 ad agosto. "L’estate a Ferrara si arricchisce di un evento inedito – commenta il sindaco Alan Fabbri –. Per la prima volta Yoga Radio Bruno Estate arriva nella nostra città, portando artisti di grande popolarità, con musica, intrattenimento e con una nuova tappa dello storico tour, che si inaugura, in questa edizione, proprio a Ferrara". "Yoga Radio Bruno Estate significa grandi nomi della musica, festa e divertimento – spiega l’editore Gianni Prandi, presidente di Radio Bruno –. Ringrazio il Comune per il patrocinio e per l’ospitalità, ringrazio Yoga che porterà nelle quattro tappe del nostro tour, una carica di gusto, freschezza e allegria. Un ringraziamento va a tutti gli altri sponsor". "La5 è felice, dopo l’esperienza dello scorso anno, di confermare l’appuntamento estivo con la musica di Yoga Radio Bruno Estate – aggiunge Marco Costa, direttore Reti Tematiche Mediaset –. Un’occasione per vivere quattro piazze dell’Emilia Romagna". Radio Bruno lancia una raccolta fondi che si concluderà nell’ultima data il 19 luglio a Forlì, nel cuore del territorio più gravemente colpito. Radio Bruno ha aperto un conto corrente per raccogliere somme da devolvere alle comunità della Romagna, attraverso l’acquisto di una maglietta #Romagna Mia Tin Bota’ in vendita presso Radio Bruno, nello store on line sul sito www.radiobruno.it e durante le serate.