Sul podio 16 imprenditori. Dall’edilizia al panificio, i nuovi Maestri Artigiani

L’Accademia dei Maestri Artigiani diploma 16 imprenditori doc. Domenica l’Accademia nomina a Ferrara i nuovi Maestri Artigiani nel 74° anno dalla fondazione.

Sono trascorsi 74 anni dal giorno in cui nel 1951 dall’idea di Pilade Cappellari rilegatore, Efrem Navarra fabbro, Ugo Rossetti restauratore, Edmondo Carlini cementista, nasceva a Ferrara l’Accademia. L’evento avrà come tema: ’Nuova geopolitica e intelligenza artificiale: come vince l’artigiano?’. Alle 9, nella Camera di Commercio, l’Accademia diplomerà dodici Maestri Artigiani, due giovani Alfieri dell’Artigianato e consegnerà due Targhe San Giorgio. La manifestazione è organizzata dal vicepresidente Roberto Carion, dal segretario Oderio Mangolini e dal consiglio direttivo.

Maestro onorario. Alessandra Canella, funzionaria Confartigianato; Rita Tosi, funzionaria Cna. Maestri artigiani. Destino Aleotti, idraulico a Ferrara; Roberta Bonora, modelleria Meccanica a Ferrara; Mattia Carotta, modelleria Meccanica a Ferrara; Gianni Capatti, attività di lavori edili a Tresignana; Riccardo Capatti, lavori edili a Tresignana; Roberta Fabbris, panificio a Ferrara; Paola Fortini, sartoria ad Argenta; Marco Prandi, noleggio bagni chimici a Ferrara; Stefano Vincenzi, panificio a Ferrara; Michele Vincenzi, panificio a Ferrara. Targa San Giorgio. E’ un riconoscimento della Camera di Commercio che premia imprenditori che hanno onorato l’economia locale. Sarà conferita a Stefano Castaldini, attività meccanica a Portomaggiore; Roberto Soffritti, falegname a Poggio. Alfiere dell’artigianato. L’Accademia, con il Comune di Ferrara, consegnerà la targa a due giovani artigiani che saranno nominati Alfieri dell’Artigianato: Fabio Saetti, edilizia a Ferrara; Asia Saitta, produzione di prodotti alimentari a Ferrara. Messa nella chiesa di Santo Stefano, con l’offerta del ’cero’.