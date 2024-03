"Sul ponte chiuso serve chiarire. Santa Maria è rimasta isolata"

"La Città Metropolitana di Bologna dica con chiarezza quali sono i tempi di intervento per arrivare alla riapertura del ponte sulla provinciale numero 49: i cittadini di Santa Maria Codifiume, rimasti isolati dal Bolognese, hanno bisogno di risposte certe". L’invito pressante arriva dal consigliere regionale della Lega, Fabio Bergamini, che si dice preoccupato dopo la chiusura del ponte, avvenuta circa un mese fa, a seguito delle verifiche effettuate dai tecnici della Città Metropolitana sul manufatto, interessato da una crepa. Tanto da avere pronta un’interrogazione (a firma anche del consigliere leghista Daniele Marchetti) da depositare in assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna. E incalza l’esponente del Carroccio: "La nostra provincia è caratterizzata da una moltitudine di ponti, alcuni dei quali ammalorati e che necessitano di interventi urgenti. Se le condizioni di sicurezza hanno imposto la chiusura di quello di Santa Maria Codifiume (che collega il paese con San Pietro Capofiume; ndr) è opportuno chiarire subito che intervento si renderà necessario e calendarizzare al più presto i lavori. Per evitare i tanti disagi che stanno interessando i cittadini della zona, compresi gli studenti, costretti ad un prolungamento di circa 15 chilometri del loro percorso". Da qualche giorno è partita una raccolta di firme per sensibilizzare le istituzioni sul problema viario. Bergamini evidenzia che "è giusto che i cittadini abbiano un ruolo attivo e facciano sentire la loro voce con la petizione, che appoggiamo come iniziativa". Curioso, invece, "che il sindaco abbia tutte queste difficoltà a utilizzare i canali istituzionali per avere un chiarimento", conclude Bergamini. Il sindaco Andrea Baldini nei giorni scorsi aveva preso le distanze da Città Metropolitana: "In prima battuta ci era stato comunicato che la progettazione di questo intervento urgente era già in corso, e che il ponte sarebbe stato riaperto a fine aprile, al più tardi inizio maggio. Ho chiesto alla Città metropolitana un dialogo costante, per poter verificare che tutte queste informazioni fossero confermate, giorno per giorno. Oggi non lo sono: non ho evidenze che la progettazione sia effettivamente in corso, né elementi che possano confermare in maniera precisa, come è dovuto, il calendario per la riapertura del ponte. Se questo passo verrà mantenuto, sarà impossibile riaprire a inizio maggio, con disagi notevoli".

Franco Vanini