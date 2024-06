Sul primo, secondo e terzo gradino. Le promesse della musica da Oscar

Trionfano gli alunni della Secondaria a indirizzo musicale di Voghiera. Grandi soddisfazioni per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado a Indirizzo Musicale di Voghiera, sede staccata dell’istituto comprensivo Alberto Manzi di San Bartolomeo in Bosco. Una selezione di alunni della classe di piano della prof Debora Villani ha partecipato al 17° concorso per giovani musicisti ‘Città di Bardolino’ – Jan Langosz – Giuseppe Fricelli 2024, a Bardolino (Verona). Alcuni allievi di chitarra del prof Paolo Rosini hanno preso parte alla 3ª edizione del concorso musicale online ‘Giovani in Musica’, organizzato da Pro Loco e Comune di Montagnana (Padova). I giovani musicisti di Voghiera si sono messi in evidenza conseguendo primi, secondi e terzi premi. La partecipazione ad un concorso musicale nazionale che da anni la scuola media di Voghiera propone agli studenti di strumento, è un momento fondamentale dell’esperienza scolastica. Ensemble formata da allievi di violino, clarinetto, chitarra e pianoforte della secondaria a Indirizzo Musicale di Voghiera si è esibita al quartiere Fieristico di Bologna, in occasione della “Settimana nazionale della Musica a Scuola”. La stessa formazione ha partecipato, al Teatro Abbado di Ferrara, al concerto di beneficenza organizzato dall’Unicef, intitolato ‘Un sorriso per la Vita’. Gli alunni di Voghiera ancora una volta si sono distinti. Il 24 maggioo, nella Sala Veneziani del Conservatorio, concerto in cui queste giovani promesse della musica hanno potuto vivere un importante momento.