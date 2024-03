Sul pulmino per fare volontariato: "Si sono meritati le onorificenze"

Volontari per passione, per dedizione, per attenzione alle persone più fragili, dedicando gratuitamente momenti della propria vita per gli altri e sacrificando molto spesso la sfera personale. Sabato 23 marzo, alle 10.30, nella sala Consiliare del Municipio di Vigarano Mainarda, si terrà una cerimonia per consegnare un’onorificenza ai volontari del pulmino. Il pullmino esce ogni giorno. Ogni mese infatti ci sono una trentina di trasporti. Ogni giorno viaggia con l’autista, la persona che trasporta e un accompagnatore di supporto.

"Abbiamo una convenzione con Auser, la gestione amministrativa è in capo al comune – aveva spiegato, l’assessore ai servizi sociali Francesca Lambertini –. Per ottimizzare il servizio abbiamo introdotto, nell’ultimo consiglio comunale, un regolamento che prima non esisteva e da un mese abbiamo iniziato ad utilizzare un nostro dipendente come autista in aggiunta ai volontari. Questo perchè il comune vuole continuare a garantire il servizio mantenendone il diretto controllo. Un servizio al quale teniamo molto ed è per questo che l’amministrazione comunale ha deciso di unire, ai volontari, un dipendente comunale". "Questo riconoscimento è l’occasione per ringraziare il grande lavoro che fanno i volontari – sottolinea il vicesindaco Mauro Zanella - e come amministrazione comunale, vogliamo assolutamente garantire la continuità. E’ un servizio importante, bello, che ha ricadute positive su famiglie che hanno anziani e disabili". La mozione era stata proposta nei mesi scorsi, dalla lista civica ViviAmo Vigarano, ed era stata votata dal Consiglio comunale all’unanimità "Siamo davvero felici che anche la maggioranza abbia colto la nostra proposta – dice Lisa Pancaldi - e che vengano premiati i volontari che fino ad oggi hanno fatto questo servizio. Cogliamo l’occasione per chiedere che qualche altro volontario, arrivi per aiutare chi sta facendo un servizio essenziale per la comunità".

