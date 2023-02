Sul rimpasto in Giunta arrivano favori e accuse

CENTO

Se da una parte c’è la maggioranza compatta ad accogliere favorevolmente i cambi in Giunta dopo l’uscita di Vanina Picariello e l’ingresso di due nuovi assessori, Dalila Delogu e Filippo Taddia, la Lega invece attacca, parlando di un anno di ‘nulla di fatto ma con priorità le poltrone’. "Abbiamo appreso della scelta della Picariello di interrompere il percorso per motivi personali e ne comprendiamo il bisogno – dicono i capigruppo di maggioranza Mattia Franceschelli (Pd), Marcello Ottani (Attiva) e Massimo Donato (Cento SiCura) - La Giunta ha affrontato in maniera costruttiva questo passaggio, guardando subito al futuro e al lavoro che c’è da fare e coinvolgendoci. Dalila Delogu, candidata in Cento SiCura, è una professionista di valore e competenza, con grande esperienza nella ambito sociale e del volontariato e siamo certi potrà fare un lavoro importante nei servizi sociali. Filippo Taddia è un ex commerciante, attualmente nel campo della comunicazione, conosce le dinamiche del commercio e dell’attrattività per lavorare al rilancio del centro storico. Riteniamo che le sinergie che si creeranno con l’ufficio cultura saranno importanti e strategiche". Poi sul neo vicesindaco Vito Salatiello.

"E’ una scelta che apprezziamo - da sempre c’è un legame solido con il sindaco e si è dimostrato un assessore attento e competente, non solo sulle sue deleghe ma nella gestione delle emergenze, sempre presente sul territorio, e la delega alle consultefrazioni rafforzerà questo suo legame. Siamo pronti a guardare al futuro e a lavorare per mettere a terra tutte le progettualità strategiche per il nostro territorio, come il rafforzamento della promozione turistica e culturale, il consolidamento dei servizi alla cittadinanza.". E la Lega attacca. "La sostituzione del vicesindaco, dopo poco più di un anno di mandato, a causa di non meglio specificati motivi personali è indice che qualcosa non ha funzionato – dice il segretario Luca Cardi - Da mesi il sindaco racconta di essere in difficoltà per i costi energetici e l’aumento dei prezzi delle materie prime, il bilancio previsionale ha certificato l’assenza dei progetti per tante opere di ricostruzione post-sisma, ma hanno concentrato gli sforzi su deleghe, rimpasti e poltrone, scegliendo di aumentare da 6 a 7 gli assessori con inevitabile aumento dei costi della politica. Si è accorto che qualcosa in questo anno non ha funzionato e adesso cerca i rinforzi, o è un PD in crisi di consensi e diviso tra correnti ad avergli imposto questa scelta?". E rincara. "Un rimpasto che vede un’amministrazione spostata ancora più a sinistra – chiude - curioso anche come il sindaco abbia scelto di rivolgersi a due persone esterne, coi consiglieri di maggioranza e filo-maggioranza rimasti a bocca asciutta, evidentemente non ritenuti dal sindaco meritevoli di ricoprire l’incarico di assessore. La speranza è che l’ingresso dei due assessori dia una spinta a questa amministrazione".

Laura Guerra