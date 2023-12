"Sulla Bolkestein Governo al lavoro. Il Pd? Propaganda"

"L’assessore al Turismo della Regione torna a fare inutile propaganda sulla vicenda delle concessioni demaniali per gli stabilimenti balneari". Inizia così l’intervento inviato ieri dal senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, in risposta all’assessore Corsini.

"Il punto che Corsini finge di non comprendere – prosegue Balboni – è che il governo è impegnato a dimostrare che la direttiva Bolkestein non è applicabile agli stabilimenti balneari italiani, mancando il presupposto di base previsto dalla stessa direttiva, cioè la scarsità della risorsa. Per questa ragione, come Corsini non può non sapere, il governo ha disposto la mappatura di tutte le coste italiane, lavoro che si è concluso pochi mesi fa, confermando appunto ciò che Fratelli d’Italia e tutto il centrodestra hanno sempre sostenuto, ovvero che non vi è alcun motivo di mettere all’asta le concessioni in essere, potendo procedere a farlo con le aree tutt’ora disponibili in abbondanza perché libere.

Fanno quindi bene i comuni a deliberare la proroga, in attesa che il confronto che il governo ha in corso con la Commissione europea si possa concludere - come tutti spero si augurino - in modo favorevole per i nostri imprenditori balneari. Spiace constatare che ancora una volta il Pd, pur di screditare Il governo, non trovi di meglio che fare il tifo contro l’Italia".