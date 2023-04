Sulla Bologna-Padova resterà chiusa la stazione Ferrara sud

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica, dalle 22 di oggi alle 6 di domani, sarà chiusa la stazione di Ferrara sud, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna, in modalità alternata. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Padova: Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Bologna: Altedo. Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite Isoradio 103.3 FM. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.