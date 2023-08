Sulla costa boom solo il 15 "Ma il saldo è negativo"

Ai Lidi ferraresi l’affluenza crolla a un drammatico -20%, ‘Annus Horribilis’ all’insegna di maltempo e rincari. La stagione ai Lidi si è aperta male. A maggio l’alluvione ha segnato il turismo balneare, successivamente l’inflazione ed il caro prezzi hanno senz’altro messo la loro firma su una situazione già compromessa. Ora che la stagione è in fase calante, si fanno i "conti delle perdite". "Nei lidi quest’anno c’è stato un calo dell’affluenza pari, per ora, al -20%. Tuttavia c’è stato un incremento al ridosso del ferragosto". Intervengono sulla questione il presidente Cna, comparto stabilimenti balneari Lido di Spina, Nicola Ghedini e Gianni Nonnato, presidente del Consorzio Lido Nazioni. Entrambi concordano sul motivo del calo turisti. "E’ preoccupante e riconducibile ad alcuni motivi principali – dice Ghedini –. Primo l’affluenza, rispetto agli anni precedenti è più bassa perché l’anno scorso c’era il fattore Covid, le persone non potendosi spostare venivano qui ai Lidi, quest’anno non è successo. Secondo, con l’inflazione di questo periodo le persone non hanno molti soldi, fanno molta fatica a pagare i mutui, mai come quest’anno chiedono il prezzo giornaliero del lettino". "Aspetto non meno importante – sottolinea Nonnato –. Se i turisti vengono qui e arrivano a spendere fino a 9mila euro per la stagione, è giusto che abbiano un certo servizio, di qualità, le loro richieste invece non sono state soddisfatte". Per quanto riguarda i servizi Ghedini punta il dito. "Bisogna rendere i lidi più appetibili – afferma con decisione – c’è una quantità di zanzare impressionante; i cestini dei rifiuti non ci sono e se ci sono sono sempre pieni. Anche le strade non sono il massimo e nemmeno i collegamenti. Si deve fare attenzione affinché gli appartamenti, che quest’anno con i rincari sono arrivati a costare molto, siano ben attrezzati, così le persone ritornano".

Per quanto riguarda i rimedi l’esponente di Cna aggiunge: "Bisogna che a fine stagione ci si sieda attorno ad un tavolo e ciascuno faccia un mea culpa, imprenditori, Comune eccetera. Si definisca cosa vogliamo che siano i sette lidi. Se vogliamo che richiamino gente, allora occorre renderli interessanti, portarvi concerti di un certo livello, definire zone per giovani e zone per il relax. I giovani magari creano disturbo alla quiete pubblica, perché si annoiano e non hanno intrattenimenti". Nonnato rimane fiducioso: "Non è finita finché non è finita, l’anno scorso ad ottobre abbiamo fatto un +50%, il ferragosto ha fatto segnare comunque un salto in positivo".

Jasmine Belabess