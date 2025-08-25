Sulla costa forte pioggia e vento: "Il mare si mangia la spiaggia". E i nostri vigili aiutano la Romagna

Disagi sulla linea ferroviaria da Ferrara a Rimini; strade allagate soprattutto al lido degli Scacchi e qualche ombrellone volato via. I lidi si sono ‘salvati’ dalla devastazione che ha colpito la Romagna. L’effetto più preoccupante, cupo specchio dei cambiamenti climatici, è l’invasione del mare nelle spiagge. Le onde sono ‘salite’ di diversi metri, tra i 15 e i 20, e hanno portato via a causa dell’erosione una bella fetta di arenile. Colpite soprattutto le spiagge che non hanno protezioni, che sono prive di dighe. Come il litorale del lido di Spina. Dalla nostra provincia, dal distaccamento di Ferrara, è partita una squadra di vigili del fuoco per Milano Marittima la località che sembra essere stata investita da un terremoto.

Spiagge. Nicola Ghedini, titolare del Kursaal, presidente di Cna balneari, cerca di descrivere il quadro dopo una notte di pioggia torrenziale, ininterrotta. "Il mare è ancora molto mosso, l’erosione è evidente, sono spariti inghiottiti dalle onde metri e metri di spiaggia. Siamo stati costretti ad arretrare con chioschi, lettini, chiringuito, altre strutture". Una pausa, una considerazione amara. "Una domenica buttata via di una stagione tra luci e molte ombre. Rischia di essere la mazzata, siamo solo al 24 agosto ma molti turisti se ne sono andati, hanno lasciato gli stabilimenti". La mareggiata ha eroso 15 metri di arenile anche in alcuni bagni del lido delle Nazioni. Umberto Fogli è il titolare del Trinidad. "Siamo davanti ad un fenomeno che in genere si verifica in questo periodo, poi piano piano il mare arretra di nuovo. Non credo sia nulla di preoccupante". I vigili del fuoco sono intervenuti a Scacchi. Si sono allagate alcune strade certo per quel fiume d’acqua, ma anche perché i tombini erano ostruiti. "Forse gli aghi dei pini, foglie, materiale che si è accumulato. I pompieri sono comunque stati bravi, l’acqua è defluita. Anche se ci sono magari avvallamenti e pozze anche piuttosto grandi", dice Sara Bonazza, titolare del Delfinus. Anche Daria Barboni, alle redini del Miami, sempre agli Scacchi, descrive una situazione sotto controllo. "Da una prima verifica sembra tutto a posto, l’unico disagio è che purtroppo non c’è nessuno. Una bella batosta economica", sottolinea Giuseppe Carli, presidente provinciale del Sindacato italiano balneari, presidente del consorzio di Porto Garibaldi. Aspetto che mette in rilievo anche Gianni Nonnato, presidente del consorzio Nazioni. "Adesso ci si mette anche il maltempo, una giornata persa. E i turisti già fanno le valigie".

Treni. Il treno 17615 proveniente da Ferrara, l’arrivo a Rimini per le 12,17 è stato cancellato nel tratto da Ravenna a Rimini per i danni causati dal maltempo. I viaggiatori provenienti da Ravenna hanno utilizzato il treno 18125.

Solidarietà. Sveglia all’alba, partenza alle sei del mattino. Una squadra formata da quattro vigili del fuoco del distaccamento di Ferrara ha puntato su Milano Marittima, per aiutare la popolazione, pe dare una mano ai colleghi alle prese con alberi crollati, auto accartocciate come lattine, lo scenario lasciato dall’ondata di maltempo come uno tsunami. Il forte temporale – oltre 50 millimetri di pioggia in sei ore nel riminese con picchi di 74,6 nella zona di Rimini interessata dal torrente Ausa –, questi i numeri della devastazione che si è abbattuta sulla costa romagnola alle prime ore dell’alba. Continua il lavoro senza sosta di vigili del fuoco, forze dell’ordine e squadre di volontari di Protezione civile. Un’altra squadra del nostro distaccamento è già pronta a partire per dare il cambio nei prossimi giorni ai colleghi. Un’onda di coraggio. Tutte le spiagge sono già riaperte per accogliere i turisti.