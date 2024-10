Sulla legittimità della disobbedienza civile. Ne parla Federico Zuolo

Abbiamo sempre il dovere di obbedire a tutte le leggi, anche quando ci sembrano ingiuste? Dal passato emergono esempi fulgidi di chi ha disobbedito alle regole ma, chissà perché, quando la disobbedienza si sposta all’oggi fatichiamo ad accettarla. Oggi alle 18, alla libreria Libraccio, sarà presentato ’Disobbedire’ dall’autore Federico Zuolo. La sua è una lucida analisi di pratiche da sempre centrali nella vita delle democrazie: la disobbedienza civile e la non-violenza, che hanno una storia lunga e gloriosa. Negli ultimi anni si sono aggiunte nuove pratiche di disobbedienza: quella climatica, l’animalismo radicale, i passeurs che fanno attraversare i confini ai migranti, l’abbattimento o l’imbrattamento di statue di personaggi controversi, e tante altre. L’opinione pubblica ha spesso faticato a comprendere le ragioni e la specificità di queste iniziative, riducendole a un generico bisogno di visibilità. Lungi dall’esprimersi in un bisogno di radicalismo fine a sé stesso, l’autore tratta il senso morale della disobbedienza e lo intende come un modo, a volte estremo, di fare politica in una democrazia. Il quesito: quando le normali forme di rivendicazione democratica non funzionano, la disobbedienza può essere moralmente giustificabile?