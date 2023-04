Sulla Liberazione d’Italia e il fumo libero in spiaggia

Caro Carlino,

ne vedremo (e udiremo) delle belle... Sto parlando del 25 Aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo, quando donne e uomini diedero la loro vita per fare dell’Italia una nazione libera dalla dittatura. Sfido chiunque a dire che non ci sono stati (e penso ci saranno) segnali preoccupanti. Mi riferisco a Giorgia Meloni che dice: ”uccisi perché italiani” (riferendosi alle Fosse Ardeatine),e facendo da apripista alla seconda carica dello Stato La Russa: ”a via Rasella colpita una banda di musicisti semipensionati”. Onn è il caso che anche coloro che minimizzano o riducono tutto a ”normale propaganda” comincino a nutrire qualche dubbio? O non sarà più pragmaticamente un voler distogliere l’attenzione da qualche evidente difficoltà del governo Meloni? Aspetto con preoccupata curiosità le celebrazioni della Festa della Liberazione che rimane il fondamento dell’Italia.

Andrea Finotti

Caro Carlino,

ho letto che a Riccione hanno vietato di fumare sulla spiaggia. Spero che anche il comune di Comacchio adotti lo stesso provvedimento. Sotto l’ombrellone dover respirare il fumo di altri è brutto. Inoltre la battigia è sempre piena di cicche anche perché certi bagni non la puliscono. Spero arrivi una legge che vieti in ogni luogo balneare venga proibito il fumo. Chi vuol fumare lo possa fare al bar del bagno.

f. m.