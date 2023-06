Sulla Nena tutti i sapori ferraresi Nasce l’Associazione del gusto

Nascono a Ferrara gli ambasciatori del Gusto. È stata presentata in maniera particolare, con un giro sulla motonave Nena lungo la Darsena, un nuovo progetto che si occuperà di valorizzare le eccellenze della tavola ferrarese. "È un contenitore – spiega il presidente Marco Simoni – in cui saranno inseriti tutti i protagonisti della filiera dell’agroalimentare, del gusto autoctono ferrarese, dall’imprenditore al produttore, fino al consumatore. Abbiamo pensato fosse necessario per dare un valore aggiunto al territorio, al settore agroalimentare, che si collega a tutti i settori, per dargli poi una spinta maggiore a 360 gradi, con uno stile anche irriverente e facendo chiaramente rete con chi come noi ha attenzione e amore per l’autoctonicità".

Idea dell’associazione è anche quella di "esportare la ferraresità" e ‘importare’ chi da fuori intenda valorizzarla. Nell’occasione è stato anche presentato quello che sarà il simbolo dell’unione: "Nel nostro simbolo, realizzato da Enrico De Lazzaro, c’è l’aquila, simbolo del ducato estense, la ferraresità quindi che spicca il volo dal castello, che rappresenta tutta la provincia. Vogliamo espanderci in un’ottica nazionale e internazionale, anche il presidente Stefano Bonaccini è stato coinvolto dall’inizio nel progetto e si definirà in futuro nei dettagli il programma associativo", ha illustrato Simoni.

"Ho abbracciato questa esperienza molto interessante – così lo chef Diego Correggioli, vicepresidente –, fatta di giovani con energie positive e voglia di fare, vogliamo valorizzare i prodotti, commercializzarli e credo sia una cosa molto positiva". Soddisfatta anche l’assessore Angela Travagli: "Una conferenza stampa originale, sul fiume, per dare risalto alla città e all’impegno che stiamo mettendo nella sua valorizzazione e rinascita. Le risposte sono evidenti in particolare sulla darsena, per i lavori di riqualificazione, ma anche per le tante iniziative. Siamo felici che sia nata questa nuova associazione soprattutto per la sua vocazione. Stiamo lavorando molto per la valorizzazione del territorio, in particolare dei prodotti enogastronomici di cui Ferrara è ricchissima, ha un vero patrimonio. La divulgazione della conoscenza deve poi coinvolgere tutti e diversi ambiti: dagli abbinamenti tra vino e buon cibo, senza dimenticare però le buone pratiche e la salute".

l.b.