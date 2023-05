’Sulla rotta del Fortana’ La regata per valorizzare il vino e sostenere la Romagna

di Lucia Bianchini

Una regata per valorizzare il Fortana. ‘Sulla rotta del Fortana’ è l’evento che si terrà venerdì 2 giugno a Lido degli Estensi, organizzato da Assonautica Ferrara e dalle associazioni velistiche locali, patrocinato dai Comuni di Comacchio e Goro, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Camera di Commercio di Ferrara, dai consorzi Strada dei vini e dei sapori e Tutela dei vini Doc, Cso Italy, Gal Delta 2000.

"Berrete il felice Fortana – è l’invito di Paolo Dal Buono, direttore di Assonautica –. Non ci occuperemo solo di gastronomia, ma anche di cultura, e sarà presente la filarmonica di Voghenza. La rotta non è impegnativa ed è il primo segnale che il mondo della nautica e la blue economy stanno occupando uno spazio grandissimo nel pil e nell’economia, e nel nostro territorio siamo allineati. Ospiteremo barche da luoghi diversi per questa prima edizione che realizziamo insieme alla lega navale del circolo nautico di Goro". "La Regione non poteva non essere partner e sostenere concretamente un’iniziativa di promozione del territorio, dell’economia e di uno straordinario prodotto" ha affermato la consigliera regionale Marcella Zappaterra. Come ha spiegato Paolo Bruni di Cso Italy "una veleggiata può sembrare solo divertimento, in realtà con organizzazioni di questo tipo si mette in risalto un territorio: la rotta del Fortana ha l’obiettivo di valorizzare un vino non conosciuto sulla scena tradizionale, ma che nella provincia ha una sua storicità, qualità e nella versione frizzante è particolarmente indicato con l’anguilla". "Assonautica oggi partecipa ad un progetto di promozione – spiega Paolo Govoni della Camera di Commercio- e credo che sia fondamentale per un territorio che ha 18 prodotti certificati, aziende e che investe nel turismo. Credo che questo sia anche un esempio che lavorare insieme per un obiettivo comune ci dà una possibilità per raggiungerli, per avere un futuro migliore per noi e per i nostri figli, creando opportunità economiche nuove per il territorio". La veleggiata non competitiva per vele bianche partirà dal bacino portuale di Porto Garibaldi, dall’attracco di Assonautica, alle 13. Il percorso andrà da questo punto fino alla Sacca Di Goro, passando per Spina, e ritorno, interessando quindi tutta la riviera. Alle 18 si terrà la premiazione con la shopper con prodotti del territorio offerti dagli sponsor. Sarà presente anche l’Orchestra Filarmonica di Voghenza. Il ricavato della veleggiata non competitiva sarà devoluto ai territori alluvionati della Romagna, in particolare alle associazioni velistiche che hanno subito danni.