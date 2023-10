Sulla salute mentale aperto a Argenta il Centro per i giovani: consulenza psicopedagogica

ARGENTA

Attivato ad Argenta il Centro adolescenti - spazio giovani, un nuovo servizio dedicato al sostegno psicologico e alla consulenza psicopedagogica rivolta agli adolescenti e alle loro famiglie. Lo spazio è stato ricavato nel Centro per le famiglie, pensato e organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ausl Ferrara, che vi ha dedicato un’equipe specializzata, composta da operatori esperti nei campi della psicologia e dell’educazione, che lavoreranno in stretta collaborazione con la rete degli operatori sociali, educativi e culturali del territorio. "È un servizio pensato per rispondere a un’esigenza reale – spiega il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - e per noi importantissima, dei ragazzi e delle famiglie. Il tema dell’equilibrio e della sanità mentale è un tema che anche oggi sembra tabù: se ne parla poco, con ritrosia e non trova spazio nell’agenda politica. Noi pensiamo che così non debba essere, che le difficoltà psicologiche non debbano rimanere in carico al singolo, o alla sua famiglia". Per info: 331-7488196.