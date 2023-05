Sulle ali della libertà La carica delle Grazielle

Correva l’anno 1964 quando Rinaldo Donzelli, artista e designer, progettò quel modello destinato a restare nella storia. Lo chiamò ‘Graziella’, prendendo spunto dal nome di una delle riviste femminili di quell’anno ‘Grazia’. La costruzione venne affidata a Teodoro Carnielli di Vittorio Veneto.

Un mito appunto, celebrato ieri con la carica delle Grazielle prima edizione di una manifestazione destinata a diventare un appuntamento fisso. 45 km in sella della mitica Graziella da un’ideata di Marina Zanardi, Ambra Trapella, Silvia Zannini, Federico Bellini e Moreno Zagatti e patrocinata dal Comune di Ferrara. Un’idea che ha riportato su strada tutte le nostre dormienti (e non) bici ‘Graziella’. Che tra gli anni ’70 e ’80 vede il suo massimo splendore diventando la bicicletta per antonomasia dei ragazzi. Dagli spostamenti solitari a quelli “su in due” o in piedi o seduti sul portapacchi, quel portapacchi che faceva parte del telaio sul quale si poteva caricare di tutto. Solo chi ha vissuto in quegli anni può capire il senso di libertà che dava una Graziella, senso di libertà che hanno provato ieri gli appassionati che hanno rispolverato un simbolo della storia italiana. E’ sull’onda di quello spirito di libertà che nasce l’iniziativa. La carovana di ciclisti ad andatura lenta ha percorso Ercole d’Este, il centro storico, gran parte del sottomura per poi dirigersi alla MalbOsteria di Malborghetto. Una sosta, pronti via. I ciclisti sono ripartiti in direzione del Castello di Fossadalbero per uno spuntino. Il rientro è diventato una festa nella natura con una pedalata lungo l’argine del Po fino a raggiungere il pizza-party che è svolto nel giardino di Palazzo Roverella. Tra musica e divertimento, si sono svolte le premiazioni dei partecipanti con i ‘tappi’ stravaganti.