Sulle orme di Ettorina. La storia sfila in strada

Sfilano e si raccontano domani, in piazza Repubblica a Vigarano Mainarda, le "Auto & moto storiche" in un appuntamento dedicato ai tanti piloti che hanno fatto grande Vigarano e i paesi vicini. Tra loro Ettorina Sambri, detta Vittorina, nata proprio a Vigarano Mainarda il 12 dicembre del 1891, che è stata la prima donna campione di motociclismo in Italia. L’evento inizia alle 15.30 con l’esposizione delle auto storiche, la proiezione di filmati storici e musica degli anni ‘50. Conoscenza e passione: alle 18, Marco Nonato, medico ed esperto di automobilismo, parlerà del "Motorismo storico ferrarese" ricordando i piloti di Vigarano Mainarda e dell’Alto ferrarese con aneddoti sulle curiosità e gli episodi che li hanno resi famosi, sia nel mondo del motociclismo che dell’automobilismo. Storie di vite coraggiose: Vittorina Sambri (1891-1965) e il fratello Romeo Sambri, nato nel 1901, inventore e commerciante diventato campione d’Italia nel 1922, Antonio Romolo Bianchi, Gaetano Sani, Paolo Ravegnani, Carlo Strozzi. Le loro storie percorreranno di nuovo, attraverso immagini e parole, le strade del coraggio e della professionalità che li ha contraddistinti. "Una figura in particolare da conoscere e ricordare – sottolinea Umberto Gardenghi del comitato organizzatore – è quella di una donna grandissima come ’Vittorina’ Sambri di Vigarano Mainarda. Fu una delle prime donne a vincere delle gare motociclistiche, dando "la paga" anche a tanti colleghi uomini. Ma è notevole perché, al di là dei meriti sportivi, si affermò combattendo contro un mondo e un sistema che penalizzavano le donne. Una donna con una forza di volontà incredibile... Bisogna ricordare il periodo storico in cui è emersa. In quell’epoca le donne non potevano vestirsi con indumenti maschili, dovette chiedere un permesso speciale per potersi mettere i pantaloni e un giubbino da corsa. Lei ebbe comunque non solo il coraggio di iscriversi, ma di partecipare e vincere delle gare dove c’erano solo uomini. E poi aprì con il fratello minore una concessionaria di motociclette a Ferrara. Tanti altri gli episodi e le curiosità che verranno raccontate durante la serata. L’invito a partecipare è rivolto a tutti e ai giovani in particolare per sentirci fieri di fare parte di questa fantastica comunità". L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Vigarano Mainarda ed è sotto l’egida dell’Automobile club di San Marino. Insomma, una filata dai contorni storici dove bolidi d’epoca e passione si fonderanno in un mix irripetibile.

Claudia Fortini