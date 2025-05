Sulle orme di un sogno. Così rivivono i Gaznevada

Nel nome dei Gaznevada. Going underground, proiezione speciale con la regista e i protagonisti. L’evento in programma oggi al Circolo Arci Bolognesi. Ingresso libero riservato ai soci e socie Arci. Aperitivo alle 19, proiezione e incontro alle 21.

Oggi il Circolo Arci Bolognesi ospita una tappa speciale cinematografica del circuito SunER, il progetto promosso da Arci Emilia Romagna, con la collaborazione di Ucca, e il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Una proiezione organizzata da Arci Ferrara e dal Circolo Arci Bolognesi, in collaborazione con Web Radio Giardino. Il film in programma è Going Underground, il nuovo docufilm firmato da Lisa Bosi e dedicato a una delle esperienze più folgoranti e irregolari della musica italiana: i Gaznevada, band culto della new wave nata nel cuore ribelle della Bologna degli anni Settanta.

Il film sarà proiettato alle 21, preceduto da un aperitivo con selezione musicale a partire dalle 19. La serata vedrà la presenza straordinaria della regista Lisa Bosi, accompagnata da Ciro Pagano e Marco Bongiovanni, membri dei Gaznevada. A dialogare con loro sarà Fabrizio Perdomi. Going Underground è molto più di un documentario musicale: è il racconto visionario di un gruppo di ventenni che tra il punk, l’italo disco e le derive della club culture, inseguiva un sogno – vivere con la musica, con tutto ciò che ne comporta. Sogni, eccessi, passaggi epocali: dalle occupazioni ai synth, dal fermento politico al privato di una generazione che ha lasciato il segno.

Attraverso materiali d’archivio, interviste e una narrazione libera e ipnotica, Lisa Bosi firma un’opera che racconta l’Italia che cambiava, tra ribellione e contraddizioni, con lo sguardo di chi c’era e ha deciso di ricordare. Una serata di cinema, memoria e musica in uno dei luoghi storici dell’associazionismo culturale cittadino. Ingresso gratuito riservato ai soci e alle socie Arci. I Gaznevada sono un gruppo musicale bolognese attivo principalmente tra la fine degli anni settanta e la fine degli anni ottanta. Come per altri gruppi della scena bolognese, Skiantos, Hi-Fi Bros e Confusional Quartet, il gruppo si formò nel fermento culturale del movimento del Settantasette che in quella città era particolarmente influente. La band ha segnato un’epoca con il suo stile sperimentale, unendo influenze Punk, Funk, Elettroniche e New wave. Il loro sound era inizialmente una miscela di Punk rock, No wave e New Wave, spostandosi successivamente verso sonorità più pop e commerciali, sviluppando una particolare forma di italo disco. Nel 2022, i Gaznevada hanno ripreso l’attività, tornando sulla scena musicale dopo un lungo periodo di silenzio. Il gruppo si forma a Bologna verso la fine del 1977.