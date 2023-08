Sulle torrette con gli occhi aperti "Divise rosse e pronti a tuffarci Con noi una stagione sul sicuro"

di Jasmine Belabess

Con gli occhi aperti sulle spiagge, pronti a tuffarsi quando scatta un sos. Anche i bagnini, numerosi gli interventi in questi mesi, sono al giro di boa della stagione.

Questa estate, è ormai un ritornello, è iniziata con la difficoltà a trovare bagnini, gli angeli del mare. Il salario offerto a fronte delle responsabilità, non è proprio un invito ad indossare la divisa rossa. Si aggira sui 1400 euro al mese. Questa carenza iniziale ha spinto figure come Alex Bellotti, formatore e fornitore di bagnini agli stabilimenti balneari, alle redini della società Cus Salvamento, ad indossare la divisa da bagnino a 44 anni. Ad aiutarlo anche moglie e fratello, tutti con brevetto, per far fronte alla carenza di personale. E’ bene ricordare che in assenza di queste figure gli stabilimenti balneari non possono "aprire gli ombrelloni". Perciò alcuni imprenditori hanno rischiato di restare chiusi, sopratutto prima della fine delle scuole, poiché i bagnini giovani non hanno potuto ingrossare le fila dei loro colleghi, che in loro assenza hanno fatto il doppio del lavoro. Con l’arrivo dei ragazzi come Enea Battocchio, 18 anni, che svolge questa mansione da tre anni, la situazione si è un po’ risolta. Numerosi gli episodi che hanno richiesto il loro coraggio e sangue freddo in questi mesi d’estate. Tra questi il salvataggio di Giacomo Legnani, che gettandosi tra le onde ha portato a riva un’intera famiglia. Tanti gli accorgimenti messi in campo dopo quella tragedia sfiorata. "Assieme alla capitaneria di porto abbiamo collocato dei cartelli in mare per segnalare la presenza di buche sul fondale o di dislivelli, speriamo possa aiutare", le sue parole. Non è l’unico problema. "Se qualcuno chiede aiuto spesso si gettano in mare per soccorrerlo persone che non sanno nuotare. E noi ci trovano a dover salvare più persone, il consiglio è quello di chiamare sempre noi bagnini in caso di emergenza", aggiunge Bellotti, un consiglio che evita di correre rischi maggiori a chi è in balia delle onde e a chi per mestiere salva i turisti. Per accedere alla professione è necesario fare un corso che abilita al patentino, per il mare o semplicemente per quelle che vengono chiamate acque interne. Tanti sono i giovani che si presentano a lezione, un altro paio di maniche quando poi si passa al lavoro sulle spiagge, una missione.