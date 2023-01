Sulle tracce dei genitori Una giornata all’università

Cosa immaginano i più piccoli quando si sentono dire "mamma e papà studiano o lavorano all’università"? Nei giorni scorsi, con l’iniziativa Bimbi & Bimbe a Unife, le figlie e i figli di chi studia o lavora all’Università di Ferrara hanno avuto l’opportunità di trascorrere una giornata in Ateneo in compagnia dei propri genitori, per comprendere meglio quello che fanno e prendere confidenza con la loro quotidianità. Ad accogliere le bambine e i bambini la rettrice Laura Ramaciotti, che commenta: "Bimbi & Bimbe a Unife è per me l’evento più bello dell’anno: incontrare le bambine e i bambini della nostra comunità è una grande gioia. Per loro e per tutte le future generazioni lavora ogni giorno la nostra istituzione: per accoglierli e tra qualche anno e formarli al meglio, ma anche per rendere migliori il mondo e la società in cui vivono e vivranno, attraverso la ricerca mirata allo sviluppo sostenibile". Le bambine e i bambini coinvolti quest’anno hanno dapprima visitato uffici, aule e laboratori, per conoscere le colleghei dei genitori e le strutture universitarie. Al polo scientifico tecnologico di via Saragat 1 è stato organizzato un tour guidato della camera anecoica, vera e propria attrazione artistico-culturale, oltre che laboratorio di acustica utilizzata per le ricerche del dipartimento di ingegneria. Qui, guidati dal professor Patrizio Fausti, sono stati protagonisti di esperimenti di acustica. I baby partecipanti hanno ricevuto il diploma e un omaggio dalle mani della Rettrice che ha chiesto a ciascuno la classe frequentata e la materia preferita. Tra le risposte più gettonate, matematica, arte, geografia geometria, italiano scienze e informatica. Bimbi & Bimbe a Unife fa parte delle numerose attività realizzate dal comitato unico di garanzia e Unife Inclusiva con lo scopo di garantire pari opportunità e benessere organizzativo all’interno della comunità universitaria.