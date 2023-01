Sulle tracce del cervo dei boschi Visite guidate con il pulmino

Nei giorni dell’8 e 22 gennaio, e del 5 e 19 febbraio, è in programma l’iniziativa ‘Sulle tracce del cervo della Mesola’. Si tratta di visite guidate in pulmino alla scoperta dell’inverno nella suggestiva cornice della Riserva naturale del Bosco della Mesola. Le partenze sono fissate alle ore 9.30, 11 e 14.30 (per un massimo di otto persone a tour), con la visita che avrà una durata di circa un’ora e mezza. Il ritrovo e la partenza sarà all’ingresso del Bosco della Mesola. Il prezzo è di 12 euro per l’intero, e di 9 euro il ridotto per i minori di 12 anni. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 345-2518596 o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] Sarà una bella occasione, dunque, per conoscere la splendida riserva naturale che sorge nel territorio di Mesola, con tutte le sue peculiarità floro-faunistiche.