Sulle tracce del passato. Unife torna a scavare nell’antica Spina : "Un grande orgoglio"

Spina: si ricomincia con gli scavi. La notizia è stata data ieri mattina in Rettorato nel corso di una conferenza che conferma l’interesse per l’antico abitato e per la necropoli nel Delta del Po. Nella campagna di scavi (questa è iniziata da pochi giorni) ci si concentrerà sull’approfondimento della ricostruzione urbanistica della città e sulle sue relazioni con l’ambiente. Questo secondo aspetto, in particolare, assume una rilevanza di forte attualità e interesse funzionale.

Il nuovo progetto, ha esordito la rettrice Laura Ramaciotti, vede insieme Università di Ferrara e Soprintendenza: "Lavorando a stretto contatto parteciperemo in modo significativo alla ricerca archeologica e alla promozione di Spina come risorsa culturale e turistica per la nostra comunità e per il Paese". Non solo. Fondamentale è il coinvolgimento dei tanti docenti e degli studenti "impegnati nella conduzione degli scavi e nella storicizzazione dei dati acquisiti". I lavori interesseranno l’antico abitato di Spina che, come ha ricordato il sindaco di Ostellato Elena Rossi, è situato – pochi lo sanno – in quel comune ma data la rilevanza dell’area, la sua promozione deve coinvolgere un ampio ventaglio di realtà pubbliche. Francesca Tomba, soprintendente archeologia e belle arti per Bologna, Ferrara, Modena e Reggio e Carolina Ascari Raccagni hanno ricordato come gli scavi si inseriscano in attività pregresse e utilizzino tecnologie di avanguardia. "Cerchiamo conferme e risposte" ha dichiarato Caterina Cornelio, direttrice del progetto di ricerca e già direttrice del Museo archeologico nazionale di Ferrara e del Museo del Delta del Po di Comacchio. Si scaverà in una particolare zona della città dove furono costruite, poi distrutte e di nuovo ricostruite abitazioni la cui tipologia, ha detto, è la stessa dei casoni di valle che "Sono stati realizzati con la medesima tecnica". Non molto si sa della città, perché ancora poco scavata tanto che non si conosce la zona sacra. Rilevante è il ruolo di Carabinieri e Guardia di Finanza (presenti all’incontro), ha aggiunto, nella difesa delle opere d’arte: "Senza di loro saremmo molto più poveri".

Anche Luigi Malnati, già Sovrintendente, ha ricordato i precedenti scavi, tutti collegati, che ha visto protagoniste anche le università di Zurigo e di Milano e che ha portato a importanti risultati, pubblicati. Del rapporto abitato-ambiente e delle attese circa l’evoluzione della laguna si è soffermata la docente di Unife Carmela Vaccaro (Scienze dell’ambiente) mentre Ursula Thun Hohenstein (docente a Studi umanistici) ha posto in luce il valore dell’ "integrazione dei saperi" evidente con l’approfondimento degli studi antropologici e di quelli ambientali. Sullo sfondo è insomma emersa la feconda collaborazione fra Unife e Soprintendenza attraverso le tesi di laurea e gli stage. In collegamento da Roma Valentino Nizzo (Villa Giulia) ha poi ricordato che a breve questo museo etrusco romano ospiterà la mostra già allestita a Ferrara su Spina ponendola in relazione ad altre città etrusche. "Apriremo anche una finestra di dialogo con gli scavi in corso (si concluderanno a novembre ndr)". Annunciati da Barbara Bramanti il corso di laurea magistrale in Quaternario, preistoria e archeologia’ e un master su scienze geo-archeo-antropologiche forensi.