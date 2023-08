"Sull’Imu aumenti ingiustificati Un milione in più rispetto al 2022"

"La strategia è chiara: fare cassa sulle spalle dei cittadini. I bondenesi si troveranno a pagare oltre un milione di euro in più rispetto al 2022". Tommaso Corradi, segretario comunale e capogruppo del Pd non ci sta e incalza: "E necessario che si vada subito in Consiglio Comunale per votare la rimodulazione al ribasso l’Imu – dice – dato che i soldi ci sono. I cittadini non possono sopportare questi aumenti ingiustificati". Gli aumenti li aveva decisi l’Amministrazione comunale nel dicembre scorso: "Già allora, come opposizione, avevamo ribadito che la mossa di un aumento così spropositato delle tasse era assolutamente ingiustificata". Ma la maggioranza ha deciso: "La scelta dell’Amministrazione si basava sulla presunzione, poi rivelatasi sbagliata, che non sarebbero arrivati i fondi per i rimborsi IMU inagibili - spiega Corradi - e che lo stanziamento statale per il caro bollette sarebbe stato molto basso". Da qui l’affondo politico: "In sostanza la maggioranza non si è fidata del governo Meloni e ha messo le mani avanti aumentando le tasse ai cittadini – dice il segretario Pd -. Da Roma invece, come ogni anno, sono arrivati i soldi, e anche molto di più di quelli stimati. Così anche nei fatti l’aumento dell’ Imu si è rivelato sproporzionato. Il Comune ha però deciso di non cambiare di una virgola i conti". Gli aumenti dell’ Imu sono fino al 40%: "Peseranno soprattutto per imprenditori – ribadisce Corradi - commercianti, proprietari di terreni non coltivatori diretti e proprietari di seconde case. Ciò comporterà un ulteriore colpo al mercato immobiliare". Alla chiusura del bilancio resterà in questo modo un ‘tesoretto’: "Già a marzo vantava 500 mila euro – spiega Corradi – e avevamo chiesto di usare quei soldi per rivedere l’aumento. Ma non è stato così". Corradi mostra i dati. Con gli aumenti Imu entrano nelle casse comunali 1.032,382 euro in più. Solo per citarne alcuni: 305.905 da alberghi e capannoni produttivi, 160.098 euro dalle seconde case, 291.364 euro dai terreni agricoli, 48.529 euro da bar, ristoranti e botteghe.

Claudia Fortini