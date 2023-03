"Sull’ospedale risposte chiare" L’appello del sindaco in aula

CENTO

"Sulla sanità il Governo deve intervenire di più". A parlare è il sindaco Edoardo Accorsi (foto) che ieri ha fatto il punto. "Aspetto risposte chiare anche dall’assessorato alle politiche sanitarie della Regione. Ne va della sanità centese, di quella dell’intera provincia e dei territori limitrofi – dice - In un quadro generale di mancanza di personale sanitario si inserisce in maniera preoccupante anche la nostra provincia. Poca chiarezza nella visione complessiva e nei prossimi passi da fare. Ho messo in chiaro da mesi quali siano i punti imprescindibili per la sanità centese: tutela, valorizzazione e investimenti sull’ospedale, fondi per una Casa della comunità e massimo impegno su Punto nascite e pronto soccorso. Occorre rendersi conto che grazie alla baricentricità del territorio le nostre strutture sanitarie sono utili anche per i comuni e province vicini. Non arretrerò di un centimetro. Come ho ribadito più volte alla Regione e all’Ausl, sono a piena disposizione per costruire i percorsi per assicurare i servizi sanitari alla cittadinanza. Più servizi, non meno. Cento deve rimanere centrale nelle politiche sanitarie che la Regione mette in campo, oggi e in futuro". In consiglio comunale si è poi approvato l’ordine del giorno congiunto sul punto nascita, con tutto il consesso unito nella richiesta al Governo di salvaguardia. "E’ frutto di un proficuo confronto con tutte le forze politiche in consiglio – ha spiegato Fortini – impegnandoci tutti e chiedendo al Ministero che accolga la richiesta della Regione di proroga della chiusura del punto nascita". L’assessore Mario Pedaci ha sottolineato che firmata da tutti la richiesta "acquisisce un significato più forte" mentre Massimo Donato ha aggiunto che si tratta di un ‘esempio di buona politica perché a prevalere è il bene comune’ e crede che ‘ci siano tutte le condizioni perché il punto nascita possa continuare a vivere’. Alessandro Guaraldi (FdI) ha ribadito ‘l’importanza politica trasversale’. Concetti condivisi anche da Alex Melloni (Lega) e Marco Pettazzoni (Orgoglio Centese) parlando di ‘messa in campo di contromisure per alzare il numero dei parti’. Da Avanti Cento Beatrice Cremonini ha detto ‘necessario promuovere il punto nascita’ parlando pure di ‘depotenziamento di urologia e chirurgia.