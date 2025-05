’Summer Experience’, 94 eventi per l’estate

Sono 94 gli appuntamenti in programma per l’Estate 2025 del “Summer experience” presentato martedì nei locali dell’Antica Pescheria di Comacchio dal vicesindaco del Comune di Comacchio Maura Tomasi, dall’assessore al Turismo Emanuele Mari e da Made Eventi, rappresentata dal suo fondatore Alessandro Pasetti, la società che si è aggiudicata per conto del Comune di Comacchio, l’organizzazione e la direzione artistica di un nutrito calendario di spettacoli che animeranno la nuova stagione turistica. Un calendario che andrà avanti fino al 5 settembre con appuntamenti di ogni genere e che "sono stati pensati per accontentare tutti coloro che arriveranno nel nostro territorio, dai bambini agli adulti", ha dichiarato il vicesindaco, aggiungendo: "Spettacoli che vogliamo che i turisti possano apprezzare per il fatto che da noi la vacanza è fatta di momenti di spensieratezza rispetto alla vita quotidiana che siamo costretti a vivere per gran parte dell’anno".

Sulle novità del “Comacchio summer experience” è intervenuto anche l’assessore al Turismo Emanuele Mari, che ha ribadito che la stagione estiva 2025 a Comacchio offre "mediamente più di uno spettacolo al giorno se consideriamo anche le altre rassegne che sono in calendario". E aggiunge: "Abbiamo lavorato per alzare il livello della qualità degli eventi in programma".

Fra le novità, l’8 di agosto alle 21, nel piazzale del Bagno Gallanti di Lido di Pomposa, la Sfilata della Corte Ducale del Palio estense. Cinquanta figuranti, fra sbandieratori, uomini e donne vestiti con eleganti e suggestivi abiti rinascimentali e spettacoli con mangiatori di fuoco e guerrieri in armatura. In Piazzetta Trepponti previste nove serate a partire dall’ultimo venerdì di giugno, realizzate in collaborazione con Ascom-Confcommercio che creerà, grazie alla collaborazione di un circuito di ristoranti locali, una serie di appuntamenti dedicati ai prodotti tipici del territorio. Si parte venerdì 27 giugno con “L’Orchestra e il mare”.