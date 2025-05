Summer Festival a Porto Garibaldi. Grandi ospiti la sera del 4 luglio

Comacchio è entrata a far parte della tribù di Radio 105. Sì, perché l’Area Park di via Sicilia a Porto Garibaldi ospiterà, venerdì 4 luglio, la quinta e ultima tappa del 105 Summer Festival, il celebre appuntamento musicale estivo organizzato dalla nota emittente radiofonica del gruppo Mediaset. La tappa di Porto Garibaldi si assomma a quelle di Baia Domizia (6 giugno), Venezia (13 giugno), Genova (20 giugno) e Golfo Aranci (27 giugno), location che sono state svelate martedì scorso nella conferenza stampa a Milano, cui ha partecipato la vice sindaco Maura Tomasi.

"Ringrazio Radio 105 – queste le parole rivolte al pubblico da Tomasi –. Comacchio rappresenterà l’Emilia-Romagna e siamo felici di farlo anche a livello canoro. Peraltro proprio oggi la nostra riviera è stata confermata Bandiera Blu anche per il 2025. Comacchio è felice di far parte della tribù di Radio 105. Invito tutti a venire a Comacchio: non solo mare, ma anche tanta cultura – abbiamo un fantastico museo con i reperti archeologici dell’antica Spina – e tanto altro ancora, come ambiente e valli. Venite qui a cantare, divertirvi e restate qualche giorno".

Per il sindaco Pierluigi Negri, sarà un appuntamento che "segnerà la nuova stagione estiva di Comacchio e sarà anche un modo per dare visibilità al nostro territorio che oltre alla spiaggia e al mare offre natura, cultura e possibilità di fare sport anche fuori dalla stagione balneare". Il concerto di Porto Garibaldi, come gli altri della rassegna, avrà ampia copertura mediatica: è prevista la trasmissione in diretta su Radio 105, Radio 105 TV, app e la live sui social di Radio 105. Ogni lunedì successivo alla tappa, inoltre, Mediaset Infinity proporrà il Best of del concerto del venerdì. I presentatori del 105 Summer Festival Daniele Battaglia e Mariasole Pollio hanno svelato l’ampia rosa di artisti protagonisti delle classifiche presenti all’evento.

A ridosso di ogni tappa saranno poi annunciati i singoli cantanti che parteciperanno. Questo il cast: Achille Lauro, Annalisa, AKA 7even, Alessandra Amoroso, Alfa, Artie 5ive, Baby K, Benji e Fede, Big Mama, Bnkr44, Boomdabash, Boro, Bresh, Capoplaza, Carl Brave, Chiello, Cioffi, Clara, Coma Cose, Cristiano Malgioglio, Dani Faiv, Dargen D’Amico, Elodie, Emis Killa, Fabio Rovazzi, Federica Abbate, Fedez, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Gaia, Gabry Ponte, Gemelli Diversi, Ghali, Gigi D’Alessio, Gheba, Gremlos, Ludwig, Il Tre, Leo Gassmann, Lda, Luché, Noemi, Olly, Orietta Berti, Mida, Napoleone, Michele Bravi, Paola Iezzi, Patty Pravo, Rkomi, Rhove, Petit, Rose Villain, Sarah Toscano, Sal Da Vinci, Sangiovanni, Sayf, Serena Brancale, Settembre, Slf, Silent Bob, Shablo-Joshua-Tormento, Tananai, The Kolors, Venerus, Tropico e Sophie and The Giants.

Valerio Franzoni