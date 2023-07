Summer Festival e Comfort Festival, l'arte porta vita e dinamismo alla città

"Abbiamo dato continuità alla manifestazioni. Abbiamo programmato e stiamo programmando mostre che hanno l’obiettivo di far scoprire e riscoprire l’arte. E anche quello di dare vita alla città, di produrre quel dinamismo che si traduce in un beneficio per la nostra economia. E direi che ci stiamo riuscendo, in questi giorni la città è viva", è entusiasta Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune, dei numeri ’collezionati’ con il Summer festival e nelle serate alla Darsena.

E proprio oggi in piazza Trento Trieste va in scena il Comfort Festival, a firma della Barley Arts.

Da Glen Hansard, cantautore vincitore di un premio Oscar, a Jack Johnson, tra i più apprezzati musicisti folk rock statunitensi. E poi tanti altri artisti. La rassegna nasce da un’idea di Claudio Trotta, che ha portato Springsteen in città. Sul palco, dalle 17, Francesco Piu, chitarrista, cantante e autore; la rock band, tutta al femminile, Pillow Queens; Ocie Elliot, duo indie-folk canadese; il maestro dello psych-pop di Filadelfia Kurt Vile;

i Wolfmother.