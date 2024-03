Summit sui cambiamenti climatici

Il direttore Massimiliano Costa e la funzionaria Elena Cavalieri hanno rappresentato il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna al secondo incontro del consorzio per il progetto ‘Land4Climate’, che si è svolto in Repubblica Ceca presso l’Università Jan Evangelista Purkyne di Ústí nad Labem dal 4 al 6 marzo. L’incontro ha rappresentato una preziosa opportunità per raccogliere i primi feedback sulle attività in corso di ‘Land4Climate’ e per portare avanti la missione del progetto di colmare il divario di attuazione delle soluzioni basate sulla natura (NBS) su terreni privati, coinvolgendo le comunità locali e gli stakeholder. In questa fase del progetto, i partner riconoscono l’importanza di condividere le sfide e gli approcci adottati da ciascun pilota dimostrativo per affrontare i rischi legati al clima, e anche l’importanza di analizzare strategie innovative di politica fondiaria per promuovere un futuro trasformativo e resiliente al clima. I rappresentanti delle regioni hanno approfondito il ruolo cruciale delle azioni locali e del coinvolgimento delle parti interessate per l’adozione di nuovi modelli e approcci che facilitino l’applicazione di NBS innovative su terreni privati.