’Sun Valley’ col botto Dodicimila spettatori

È stato un vero e proprio successo, la prima edizione del festival ‘Sun Valley’ che nello scorso week-end ha segnato l’apertura della stagione sulla costa comacchiese. La due giorni dell’evento, che si è tenuta nella nuova Arena Assonautica a Lido degli Estensi, ha riscosso gradimento del pubblico e ciò è stato motivo di grande soddisfazione per gli organizzatori. La prima giornata è stata dedicata alla musica: a salire sul palco il celebre rapper Rocco Hunt, il duo Il Pagante, Tiki Tiki e il format ’90 Wonderland’ che in una coreografia di colori e luci hanno fatto cantare e ballare tutti i presenti. Non da meno è stata la serata successiva dedicata alla comicità che ha visto alternarsi sul palco volti noti dei programmi televisivi Zelig e Colorado Cafè: Beppe Braida, Gianluca Impastato, Sergio Sgrilli e Paolo Franceschini che hanno dato vita ad una serata di risate e divertimento: una serata, quest’ultima, ad ingresso con offerta libera, il cui ricavato verrà destinato all’associazione ‘Insieme per l’Infanzia’ a sostegno dell’attività della scuola materna del Duomo di Comacchio. Insomma, tutto si è svolto nel migliore dei modi, come evidenzia Aga Breska, presidente dell’associazione Comacchio Festival che ha organizzato il ‘Sun Valley’ con il patrocinio e il sostegno del Comune di Comacchio. "Non possiamo che essere soddisfatti per questa prima edizione dell’evento. È andato molto bene. Nell’arco delle due giornate vi è stata una presenza di circa 12mila persone presso l’Arena Assonautica, una location nuova che è stata particolarmente apprezzata. Tra l’altro, la ‘Sun Valley’ ha coinciso con le due giornate che hanno visto la maggior affluenza di persone nello scorso week-end e ciò non può che farci piacere. Credo che anche l’amministrazione comunale sia soddisfatta e abbia apprezzato il festival, che puntiamo a riproporre anche il prossimo anno".

Valerio Franzoni