Sun Valley con la regina dei tiktoker Gaia Bianchi

È tutto pronto per la prima edizione di Sun Valley, il nuovo evento di inizio estate che ‘accenderà’ la costa. Una due giorni di musica e divertimento, quella che si terrà nelle serate di oggi e domani all’Arena Assonautica: un parco di 15mila metri quadri sul mare a Lido degli Estensi. La manifestazione, patrocinata e sostenuta dal Comune di Comacchio, è organizzata dall’associazione Comacchio Festival e, nelle due serate, vedrà alternarsi grandi ospiti. Stasera, ad essere protagonista, sarà la musica. Ad esibirsi saranno il noto rapper campano Rocco Hunt, da anni sulla breccia musicale e che a collezionato diversi dischi di platino; poi, Gaia Bianchi, una delle influencer e tiktoker italiane più seguite che, nei propri video, dimostra tutta la sua passione per la musica. E ancora, Il Pagante, il duo musicale milanese amatissimo dai giovani. E, a rendere ancor più ricco lo spettacolo, sarà il format ’90 Wonderland’, spettacolare viaggio tra le migliori hit anni ’90, e Tiki Tiki. L’ingresso sarà a 10 euro (consumazione inclusa): i biglietti si potranno acquistare sul circuito TicketSms o alla biglietteria che sarà aperta in occasione della serata. Comicità e divertimento, invece, saranno protagonisti il 3 giugno, quando all’Arena Assonautica si esibiranno sul palco veri e propri maghi della risata da Zelig e Colorado Café: Beppe Braida, Sergio Sgrilli, Gianluca Impastato e Paolo Franceschini, pronti ad intrattenere il pubblico con i loro sketch in ‘Sun Valley’. Questa seconda serata, con ingresso a offerta libera, avrà anche una finalità benefica: gli introiti saranno destinati all’associazione ‘Insieme per l’Infanzia’ a sostegno dell’attività della scuola materna del Duomo di Comacchio. Dunque, una serata principalmente dedicata ad un pubblico giovane la prima, mentre la seconda per le famiglie: un programma complessivo, dunque, che si preannuncia capace di intercettare un pubblico di ogni età. Per garantire la massima sicurezza di tutti coloro che parteciperanno alla prima edizione di Sun Valley e di coloro che transiteranno in prossimità dell’area spettacoli, saranno introdotte modifiche al traffico.

Valerio Franzoni