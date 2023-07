‘Sunset quartet’ al Bacchelli Jazz e blues al piano per Alice

Alice Ferrara odv presenta ‘Music 4stroke’, concerto con musica dal vivo con ‘Sunset quartet’. Verrà proposta una serata di sensibilizzazione con musica dal vivo domani, alle 21, nella suggestiva atmosfera del giardino del Kafé Bacchelli, via Bacchelli 103 al parco urbano, nell’ambito della rassegna musicale Music 4 stroke, organizzata dall’associazione Alice Ferrara Odv (associazione per la lotta all’ictus cerebrale) con il patrocinio del Comune. Sarà protatonista al Caffè Bacchelli il Sunset quartet, progetto che ruota attorno al poliedrico Alessandro Russo, pianista, tastierista, compositore ed arrangiatore. Partendo da un background jazzistico, il quartetto esplora generi musicali affini, in particolare bossanova, fusion e blues jazz anni 80. Si tratta di un repertorio colto, sebbene si addentri talvolta nella pop

music, di grande finezza e dal gusto tutto americano. Chiudendo gli occhi, ci si trova magicamente trasportati oltreoceano. Il quartetto vede alla voce Bessie Boni e alla batteria Stefano Peretto, insieme da anni nelle esibizioni live, in vari progetti discografici lounge e smooth jazz. Boni e Peretto sono veri e propri ambasciatori di questo genere musicale. Hanno fatto proprie le sonorità sofisticate e sensuali della black music, sviluppando nel corso degli anni un suono tutto proprio, espressione di una riuscita contaminazione tra generi, all’interno della quale il jazz costituisce la base su cui innestare di volta in volta soul, funk e R&B. Ospite della serata il saxofonista Stefano Melloni, clarinettista e figura di punta del noto ‘Quartetto Z’. Melloni è compositore e le sue musiche sono state eseguite in prestigiose sedi in Francia, Spagna, Gran Bretagna, Germania, Olanda, Grecia, Ungheria e negli Usa. Apprezzato per i suoi studi in ambito jazzistico, è anche insegnante di Teoria, ritmica e percezione musicale e di Ear training per Jazz presso il conservatorio Frescobaldi di Ferrara.