’Suo nipote sta male, lo aiuti’, ma l’anziana sventa la truffa

Non ci è cascata. E per la seconda volta in poche settimane, ha fatto fallire un tentativo di truffa ai suoi danni. Protagonista suo malgrado di questa vicenda, è una anziana di 93 anni, di San Biagio. Che, vedova da moltissimo tempo, vive sola. La donna, vittima tra l’altro alcuni anni fa del consolidato raggiro dell’acqua maleodorante che, in casa, poteva deteriorare oro, gioielli e denaro, ha sventato insomma quest’ultimo doppio inganno ordito a sue spese, a distanza temporale ravvicinata. Che con la ormai collaudata strategia della nipote, come in questo caso, o del famigliare in altre circostanze, gravemente incidentati, e ricoverati in ospedale, avevano bisogno di soldi. Nella fattispecie di 4 mila euro. Domenica scorsa, all’ora di pranzo, l’anziana ha ricevuto una telefonata in cui, una voce femminile, la informava che la suddetta parente, coinvolta in un sinistro stradale, era stata soccorsa e presa in cura in una clinica. Me le serviva del contante, che avrebbe poi dovuto consegnare ad una persona di sua fiducia: la stessa che stava dall’altra parte del filo, che si è poi rivelata una delinquente, svanendo nel nulla. Non appena la 93enne ha chiesto chiarimenti e spiegazioni, dicendo che avrebbe chiamato i Carabinieri ed una figlia, che abita ad Argenta, la comunicazione si è infatti interrotta di colpo.

Nando Magnani