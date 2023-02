Suolo pubblico, il Comune pronto a far cassa

Chi occupa spazi pubblici dovrà pagare. Con il nuovo anno sono terminate le esenzioni. Si volta pagina e si ritorna come a prima del Covid. Intanto occorre sistemare l’antecedente. Una determina, pubblicata sull’albo pretorio del comune di Bondeno, lo indica con chiarezza. Accerta infatti entrate, che dovranno arrivare nel bilancio comunale, che risalgono al 2022. Si tratta di 151mila euro per il "canone di occupazione per la concessione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio pubblico", si legge negli atti, e di altri 50 mila euro per il "Canone patrimoniale di concessione di autorizzazione o esposizione pubblicitarie e affissioni". C’è chi ha pagato e chi ancora non l’ha fatto. L’ufficio tributi è al lavoro per gli accertamenti. Chi non ha pagato si ritroverà la cifra messa a ruolo. Tutto ha riferimenti alle leggi vigenti. "E’ una cifra grande ma è molto meno di quello che il Comune potrebbe chiedere – conferma il sindaco Simone Saletti -. Nel 2022 infatti, per quanto riguarda i dehor di pertinenza di chioschi e quelli a servizio di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, sono stati esentati da una norma statale come ristoro dovuto per emergenza da Covid-12, mentre per la restante parte dell’anno, sono stati esentati da norma regolamentare del Comune in un’ottica di sostegno alla ripresa dopo quasi due anni di chiusura forzata". Dal primo gennaio invece pagheranno. Osservando nei dettagli si scopre che la cifra più alta, addirittura la metà, ovvero 79 mila euro, la devono al Comune gli operatori che gestiscono le antenne della telefonia, occupando dai tetti dell’acquedotto a spazi pubblici del territorio e cha hanno installato antenne, sottoscrivendo contratti ben precisi con l’amministrazione: 15.700 euro arrivano o devono arrivare dall’occupazione del mercato settimanale, 15.500 euro da cantieri edili e occupazioni del sottosuolo, poco più di 32 mila euro invece dal canone per utenze con cavi e condutture. Altra cosa chioschi e dehors: "con loro – spiega il sindaco - spesso in maniere concordata si sceglie di trovare una soluzione condivisa che veda a una calmierazione della tariffa a fronte di servizi resi di mantenimento del verde pubblico".

Claudia Fortini