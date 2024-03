Suona il campanello in municipio: "Voglio cento euro o brucio tutto"

"O mi date 100 euro o brucio il municipio di Codigoro". E’ questa la frase che ha portato all’arresto per tentata estorsione di S. A., un pregiudicato, 43 anni, senza fissa dimora, nel pomeriggio di lunedì. Condotto in caserma, l’uomo, gravato da precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, è stato tratto in arresto per tentata estorsione e trattenuto in camera di sicurezza come disposto dal Pubblico Ministero.

Attorno alle 15,30 il campanello del comune in piazza Matteotti, suonava con insistenza. Margherita, la signora delle pulizie si è affacciata al portone trovandosi un uomo che minacciava di dar fuoco al comune se non gli avessero dato i 100 euro. Spaventata ha chiesto aiuto ai dirigenti comunali Antonio Molossi e Michele Gualandi che scesi hanno sentito l’uomo, forse anche un pò intimorito dalla prestanza fisica di Molossi, che chiedeva del sindaco o di "un parigrado" e spiegava come i 100 euro gli servissero per andare a Goro, riempire il frigorifero di alimenti della compagna, perché aveva avuto un figlio, notizia poi risultata non vera, e recarsi a Bari. "Mi sono chiesto come potesse fare tutto questo con soli 100 euro – spiega Molossi – ed ho capito che forse più che una persona pericolosa era un uomo con problemi. Dopo il dialogo l’ho visto più tranquillo, tanto che si è allontanato gettando la sua sciarpa bianca dentro la fontana, per poi sedersi su una delle panchine presenti. Dopo poco si è rialzato e stavolta voleva bruciare tutta la piazza, ma mi sono reso conto che non aveva né un lanciafiamme né una tanica mentre stavamo ancora discutendo sono arrivati i carabinieri che l’hanno portato via". L’uomo sembra originario di Bari, prima della minaccia si era recato nel vicino bar, ma la barista lo aveva convinto ad uscire. "Sono uscita verso le 14 – dice il sindaco Alice Zanardi – e mi ha chiesto se avevo 5 euro perché doveva andare a Goro, ero di fretta ma mi sono domandata con cosa andava a Goro che non ci sono collegamenti. Ci siamo salutati augurandoci vicendevolmente una buona giornata". "A me aveva chiesto 7 euro, ma sempre in modo garbato e quasi supplichevole – aggiunge l’assessore Stefano Adami – gli ho detto che non li avevo e la cosa è finita lì, poi ho saputo che aveva chiesto soldi sia alla collega di giunta Graziella Ferretti che altre persone". Ieri mattina in tribunale la prima udienza per direttissima. Il giudice ha imposto la misura del divieto di dimora a Codigoro in attesa del processo, previsto per Il 21 marzo. Sul cordolo della fontana a ricordo del presunto incendiario è rimasta la sciarpa bianca a ricordo dello scampato pericolo.

cla. casta.