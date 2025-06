Suona la campanella. Palloncini, dj e magliette. Una festa tra i banchi. Con l’incubo maturità

Ultimo giorno di scuola, tra sorrisi, un po’ di commozione e già l’ansia per l’esame di maturità. Nella mattinata di ieri gruppi di studenti, dopo poche ore nelle aule, si sono riversati nelle strade, piazze e parchi per festeggiare la fine dell’anno scolastico 2024-2025. In ogni angolo della città si sono radunati alunni per scambiarsi gli ultimi saluti e festeggiare l’ultimo giorno dell’anno scolastico.

Nel piazzale Medaglie d’Oro molti si sono trovati lungo le scale seduti a parlare scherzare, altri sulle panchine dei parchi, tutti a pensare all’esame di maturità, altri più semplicemente alle vacanze estive. In piazza luogo di ritrovo è stato lo ‘scalone’ della sede municipale. Tra di loro prevale la felicità, alcuni raccontano come sia stato difficile ottenere la promozione, altri si preparano a quello che è l’atto finale del percorso di studio, l’esame di maturità. Altri già guardano oltre pensando alle facoltà che andranno ad iniziare dal prossimo autunno. All’uscita dell’ultimo giorno di scuola, una sorridente Aurora Mercatelli all’ultimo anno del centro studi ‘Opera don Calabria Città del ragazzo’. Racconta: "E’ stata una giornata di festa per tutti noi, abbiamo salutato i compagni di classe, con i quali ci rivedremo per gli esami finali. Un anno scolastico intenso, ma che è andato bene. Sono sicuramente soddisfatta per quanto fatto e per i voti che ho avuto nelle diverse materie. Al momento non penso alla prova finale, ma sono positiva e credo di essere pronta per poterlo superare con un buon risultato. Dopo gli studi vedrò quale percorso intraprendere se andare avanti ancora o entrare nel mondo del lavoro". Seduta sul bus in attesa di rientrare a casa, Martina Sabbatani. Frequenta la quarta nell’istituto superiore ‘Luigi Einaudi’. E’ lei a fare un bilancio dell’anno appena concluso.

"Ci siamo salutati – dice – dopo un anno dove ci siamo imbattuti anche nelle difficoltà, poi superate, sono stata promossa e questo è importante per la mia crescita scolastica e personale in ottica futura. Non vedevo l’ora di terminare, poi dopo l’estate inizierà un anno conclusivo del percorso scolastico. Sarà mia cura impegnarmi ancora di più per raggiungere la maturità e poi vedrò cosa fare, una volta diplomata. L’idea è proseguire con gli studi universitari, ma prima c’è un altro ostacolo, superare la maturità". Sempre dalla quarta dell’istituto ‘Luigi Einaudi’, Alex Mantoan sottolinea: "Un anno scolastico impegnativo per tanti motivi. L’impegno c’è stato è ottenuta la promozione all’ultimo anno che poi porterà al diploma. Sicuramente dovrò impegnarmi ancora di più per portare a termine questo percorso di studi superiori. Dopo questi il mio intento è quello di proseguire all’università nella facoltà di economia, una bella sfida che mi aspetta da qui in avanti, dopo qualche mese di relax". Antonio Bontempo all’uscita dall’IIS Copernico Carpeggiani’ racconta l’ultimo giorno di scuola. "E’ il quinto anno, ci siamo salutati, ma con l’appuntamento tra qualche settimana per gli esami di maturità, esemi che rappresentano un momento importante per me, per tutti noi. Un anno vissuto intensamente a livello scolastico e di studio. Ora non nascondo che prevale un po’ di ansia per l’esame di maturità, ma sono positivo e sono preparato per affrontarlo al meglio. Il primo impegno ora è quello del diploma, poi proseguirà i miei studi all’università di Ferrara, ho scelto la facoltà di giurisprudenza. Nel mio futuro vorrei diventare un avvocato con la specifica competenza in ambito legale finanziario". Una festa tra musica e commozione al liceo Ariosto. Una professoressa ha letto ai ragazzi il brano finale della poesia Itaca, di Constantine Kavafis. Poesia sul viaggio, sulla vita, sul senso dell’esistenza. Al termine un applauso. E un dono, il quintalbum galleria di foto che ripercorre i mesi tra i banchi, libri e compiti in classe, voti e insegnamenti. Da ricordare.

Mario Tosatti