"Suonare qui, grande emozione Non potrò che metterci l’anima"

di Francesco Franchella

"Ogni disco è come scavare più a fondo, togliere sempre più strati fino ad arrivare al nucleo incandescente della Terra e di noi stessi". Era così già 15 anni fa, quando Vasco Brondi, cantautore figlio di Ferrara allora poco più che ventenne, usciva con il primo disco ‘Canzoni da spiaggia deturpata’ (che si è aggiudicato nel 2008 la Targa Tenco come migliore opera prima). Domani e martedì, Brondi riaccenderà ‘Le luci della centrale elettrica’, con un doppio live (già sold out) nel Cortile del Castello Estense, per l’anteprima della ventisettesima edizione di Ferrara Sotto le Stelle. Vasco Brondi, sono 15 anni dalla pubblicazione del primo album. Com’è cambiato Vasco Brondi in questi 15 anni?

"‘Canzoni da spiaggia deturpata’ è stato un disco unico, composto dalle prime canzoni che io abbia mai scritto: ha avuto un grosso seguito e ha trasformato in qualche modo la mia vita. Mi sono accorto che un certo superpotere era l’ignoranza totale delle regole del gioco, sia di quelle tecniche che di quelle dell’ambiente musicale: questo mi ha reso molto libero. Cerco di ricordarlo sempre".

Un figlio di Ferrara che torna a suonare nel simbolo più alto della sua città, il Castello Estense

"Sarà retorico da dire, ma per me è sempre una grande emozione tornare a suonare a Ferrara. Quando ho iniziato a suonare non riuscivo mai a varcarne i confini: andavo in tutte le parrocchie, i bar, i centri sociali della provincia ferrarese. Adesso è strano: sono più di cinque anni che non suono in città. Mi è mancato. Sono molto contento che ci sia stata questa grande risposta di pubblico e che per entrambe le date siano finiti i biglietti in poche ore. Non potrò che metterci l’anima e tutto quello che posso".

Che concerto si devono aspettare i ferraresi?

"Oltre al primo disco che dura una quarantina di minuti anche se intensi mischio un po’ di canzoni scelte d’istinto tra quelle che ho voglia di suonare e che risuonano di più con tutto il resto. Sarà un viaggio di quindici anni, una specie di album fotografico, ma che scalcia".

‘Canzoni da spiaggia deturpata’: è stato un album epocale, ma lei lo considera ancora attuale?

"Sento che c’è ancora il soffio della vita dentro queste canzoni e forse l’incredibile risposta di pubblico ne è la conferma: i biglietti sono finiti ovunque in pochi minuti o in un paio di giorni. Per me è interessante riprendere in mano canzoni che non suonavo o ascoltavo da quindici anni, è come rileggere un vecchio diario, rivedersi in una foto da ventenne e sentire che rapporto c’è.

Che rapporto ha con il pubblico ferrarese?

"Sento di essere cresciuto assieme a molto del mio pubblico, ho iniziato a fare concerti di mestiere che avevo poco più di vent’anni e adesso ne ho quasi quaranta. Con il pubblico ferrarese sento una famigliarità ancora più forte. Per me i concerti sono un momento di condivisione. Trovarsi nello stesso posto e nello stesso momento, al di là degli schermi, tutti attorno alla musica come a un fuoco sacro".

Progetti per il futuro?

"Sto lavorando a un nuovo disco e alla mia prima colonna sonora per un documentario: credo usciranno entrambi l’anno prossimo e saranno molto diversi l’uno dall’altra. Sto imparando molto registrandolo: è sempre come la prima volta".