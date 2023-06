Suoni e letture per la Romagna Una serata con il ‘Made in Fe’

di Lucia Bianchini

Torna Made in Fe per aiutare la Romagna. Tanti saranno gli artisti che si esibiranno al centro ‘Il Parco’ di via Canapa 4, dalle 19 di oggi, per la serata di beneficenza ideata da Andrea Poltronieri insieme a Michael Buttini. "Ci sono musicisti che suonano con me – racconta Poltronieri- che sono stati colpiti e vivono in una situazione orribile. È una goccia nel mare, ma speriamo che questa offerta libera sia un modo per poter dare un aiuto. È anche un’occasione per riprendere ‘Made in Fe’, contenitore dove possono entrare molte persone che fanno cose diverse: ci saranno momenti di letture, recitazione, musica e comicità".

Il ricavato dell’evento, con ingresso ad offerta libera, sarà interamente devoluto al Comune di Faenza, con cui anche il comune di Ferrara, insieme all’Ente Palio, ha stretto un forte legame di solidarietà. Soddisfatto il sindaco Alan Fabbri: "Iniziativa per noi lodevole e importante, che nasce dopo gli avvenimenti della Romagna. Come è successo a noi con il sisma, anche loro si stanno dimostrando una grande terra, con una grande voglia di ricostruire". "Grande esempio di solidarietà del popolo ferrarese – continua Luca Cimarelli, presidente di Ferrara Tua –, che quando viene chiamato a dare un contributo mai si tira indietro". Ad esibirsi saranno Lock, Sofia, i 60 Lire, Insieme per caso, La Coscienza di Zeno, Iarin Munari, Il Kalè Duo, formato da Valentina Piccinini ed Erika Corradi, Annalisa Vassalli, Roberta Marrelli, Gli Autoritratti, Sergio Rossoni, Francesco Rossoni, Renato Fregna, Rita Finetti, Alex Mari e The Lovers, Christian Vincenzi. Ci sarà anche la possibilità di cenare, a cura del circolo Ancescao ‘Il Parco’ e dei ragazzi delle associazioni Lo Specchio e Casa-lavoro. Il concerto è organizzato con il supporto di Ferrara Tua, Comune, centro sociale ‘Il Parco’, Estense music academy, e le associazioni Casa- lavoro, Lo Specchio e Opera Matteo.