"Superstrada Ferrara-Mare da incubo, ora serve una svolta"

Ferrara, 10 marzo 2025 – Sabato Comacchio e i suoi lidi hanno offerto un’immagine straordinaria: spiagge affollate, ristoranti e bar pieni, persone che scelgono di vivere e scoprire il nostro territorio. È la dimostrazione di quanto questa terra abbia un potenziale enorme. Ma c’è un problema che non possiamo più rimandare: arrivare sulla costa sta diventando un’impresa".

Ciò a cui fa riferimento Michele Farinelli, segretario del Partito Democratico di Comacchio, è la croce che ormai da anni turisti e ferraresi diretti sulla costa devono caricarsi sulle spalle: le code sulla Superstrada. Un problema che si ripete ogni anno uguale a se stesso e per il quale, sbotta Farinelli, "servono risposte concrete, subito. La Superstrada Ferrara-Mare è un’arteria fondamentale per il turismo e per chi, ogni giorno, si sposta per lavoro. Eppure, la situazione è sotto gli occhi di tutti: cantieri infiniti, restringimenti di carreggiata che si trascinano per mesi, asfalto dissestato. Non si tratta solo di un disagio: è un problema di sicurezza, di sviluppo economico, di qualità della vita".

Secondo l’esponente dem "non possiamo permettere che ogni viaggio diventi una prova di resistenza. Servono programmazione, investimenti e tempi certi per i lavori. E serve rispetto per chi vive e lavora qui". Il segretario del Pd parla poi del "dramma dei pendolari, vite bloccate nel traffico. Ogni giorno, migliaia di lavoratori affrontano code interminabili e deviazioni improvvisate. Questa non è efficienza, non è buona amministrazione. È un problema reale, che impatta sulla quotidianità di tante persone e che merita risposte, non silenzi o scaricabarile".

Poi l’attacco finale: "Anas e governo, basta immobilismo. Serve un piano chiaro e condiviso. Come Pd chiediamo un cronoprogramma trasparente degli interventi, con scadenze certe e pubbliche, lavori gestiti con serietà, un tavolo di confronto tra enti locali, Regione e governo e un’attenzione specifica ai pendolari. È il momento di agire – conclude –. Comacchio, la sua economia e i suoi cittadini meritano di più".