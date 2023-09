Super, da lunedì nuovi lavori

Dopo il periodo di sospensione per agevolare il traffico durante l’esodo estivo, da lunedì 2 ottobre riprendono i lavori di ripristino del piano viabile sul raccordo autostradale ’Ferrara-Porto Garibaldi’, avviati da Anas nell’ambito del programma di riqualificazione dell’importante arteria stradale. Per consentire lo svolgimento degli interventi, da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una carreggiata in corrispondenza dello svincolo di Rovereto e Portomaggiore (dal km 21,500 al km 18), mentre saranno provvisoriamente chiuse le rampe di ingresso e uscita per chi viaggia in direzione Ferrara. Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile in “App store” e in “Play store”.