Super e Romea nel caos: "Così i lidi penalizzati"

COMACCHIO

"Le condizioni della rete viaria che conduce verso Comacchio e i nostri Lidi sono diventate insopportabili". A denunciare la situazione è il capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia Bruno Calderoni che si fa portavoce dei disagi che si trovano ad affrontare turisti e visitatori per raggiungere la costa. Disagi che si sono visti anche di recente, con le code che si sono formate (in particolare nei week-end) lungo la superstrada Ferrara-Mare a causa dei cantieri presenti e sulla strada statale Romea. Una situazione che, come ravvisato da Calderoni, porta automobilisti e autotrasportatori a scegliere la viabilità secondaria, "che si presenta anch’essa in condizioni critiche. Non è possibile che a metà maggio ci si venga a sempre a trovare nelle solite, inaccettabili condizioni, che esasperano e disincentivano pendolari e turisti a raggiungere la nostra città e le nostre località balneari, a discapito degli operatori del settore turistico: un settore che va sostenuto e accompagnato nello sviluppo, in quanto rappresenta un elemento fondamentale per l’economia del nostro territorio che si trova a fare i conti con le problematiche che stanno interessando il mondo della pesca". Calderoni, inoltre, ravvisa una disparità di trattamento tra Comacchio e gli altri comuni costieri emiliano-romagnoli.

"Basta sportarsi verso il Ravennate per trovare condizioni in termini di viabilità e servizi di trasporto migliori rispetto alle nostre. A questo punto c’è una volontà politica a livello di regione, vista la cronicità del problema, per tenere i Lidi di Comacchio sempre nella condizione di non spiccare il volo in termini turistici: ma sia il sindaco attuale, come il suo predecessore, si sono ben guardati di insorgere a livello istituzionale per far correggere queste inadempienze. Trovo profondamente ingiusto che Comacchio e Lidi vengano trattati come la ‘cenerentola’ della regione". Per questo il capogruppo consigliare di Fratelli d’Italia lancia un grido d’aiuto e una forte sollecitazione: "Occorrono risposte concrete e progettualità da parte del Comune, della Regione e della Provincia per quanto di rispettiva competenza. A livello locale, sinora la situazione non è stata affrontata in manierà incisiva da parte dell’amministrazione comunale di Comacchio: mi aspetto che il sindaco Negri vada "a battere i pugni" sui tavoli istituzionali e della società Anas per chiedere non solo una programmazione adeguata dei lavori in base alle esigenze del territorio, ma anche interventi concreti in termini infrastrutturali che consentano un potenziamento della rete viaria confacente ad un territorio a vocazione turistica quale è il nostro. Ad attenderselo non sono solo i turisti, ma anche gli operatori del settore".

Valerio Franzoni