Super, si torna a due corsie: "Turismo senza ostacoli nei fine settimana estivi"

Forse la notizia più interessante emersa dalla riunione del comitato operativo per la viabilità riunito in prefettura l’altra mattina, è che questo fine settimana il restringimento all’altezza dell’uscita di Ferrara sulla Super per il mare, verrà rimosso. La direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia fra l’altro, ha presentato l’aggiornamento sullo stato d’avanzamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza del bordo laterale lungo la diramazione dell’Al3, nel tratto compreso tra il casello di Ferrara Sud e l’allacciamento con la strada statale 16 Adriatica.

Da quanto è emerso dalla riunione presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello, i lavori procedono in linea con quanto annunciato a settembre 2024. Il cantiere, avviato a luglio dello scorso anno, ha visto l’esecuzione delle prime fasi di intervento sul sistema di drenaggio per migliorare l’efficienza nella gestione delle acque lungo la piattaforma, cui stanno seguendo i lavori per l’installazione delle nuove barriere di sicurezza. L’impegno assunto da Autostrade è quello di garantire la percorribilità di due corsie della carreggiata in direzione A13 Bologna-Padova entro l’estate 2025 ha portato alla decisione di implementare una rimodulazione del cantiere per venire incontro alle esigenze del territorio.

Dal 29 giugno, al fine di agevolare gli elevati flussi di traffico per le località balneari tipici dei fine settimana, è stata disposta l’apertura a due corsie della carreggiata in direzione A13 Bologna-Padova dalle 22 di domani alle 6 del lunedì. Lo stesso dispositivo sarà garantito nelle due settimane centrali di agosto. Il cronoprogramma prevede l’apertura permanente a due corsie della carreggiata in direzione A13 Bologna-Padova entro dicembre di quest’anno, mentre la conclusione di tutti i lavori con l’apertura a due corsie della carreggiata in direzione Lidi è programmata entro l’estate dell’anno prossimo.

"La rimodulazione del cantiere comporta uno sforzo organizzativo significativo da parte di Autostrade – scandisce Stefano Vimercati, direttore del III tronco di Bologna –, ma lo abbiamo ritenuto indispensabile per garantire le esigenze del territorio, soprattutto in un periodo dell’anno caratterizzato dai flussi di traffico verso le località balneari". Soddisfatto il prefetto Massimo Marchesiello. "Accolgo con favore l’impegno di nel garantire l’apertura a due corsie della carreggiata nel tratto di competenza in direzione A13 Bologna-Padova nei weekend estivi. Si tratta di un segnale importante per il territorio e i flussi turistici. Continueremo a vigilare con attenzione affinché le tempistiche annunciate per i lavori siano rigorosamente rispettate".