Super, trappola d’asfalto Roma ci mette 4 milioni

Buche che l’acqua ha trasformato in crateri; auto in panne lungo la striscia d’asfalto che da Ferrara arriva fino ai nostri lidi; la rabbia dei sindaci davanti ad una situazione che sembra una maledizione. Finalmente una prima, concreta risposta. Sono pronti 4,4 milioni per la Ferrara Mare, per fronteggiare l’emergenza e mettere in sicurezza "l’importante arteria stradale", dopo il maltempo che ha provocato problemi. Non pochi. I tecnici del dicastero, guidato dal ministro Matteo Salvini, hanno dato il via libera all’intervento il 10 maggio e stanno monitorando con Anas la situazione del raccordo autostradale, un arteria cruciale per la provincia da sempre al centro delle proteste tra cantieri e rattoppi, operai e auto in coda. I fondi sono stati trovati grazie alla rivisitazione del piano di interventi nell’ambito della rimodulazione della legge di bilancio 2022, assegnando ulteriori finanziamenti con i quali già sono state avviate le progettazioni. I lavori di risanamento sono in fase di avvio in accordo con le decisioni che saranno prese in sede di Cov nella prefettura di Ferrara. Obiettivo, fare i cantieri senza mandare in tilt il traffico per il mare. La strada, nel corso degli ultimi tre anni, è stata interessata da un programma di riqualificazione per 19,4 milioni, nell’ambito del quale sono stati previsti risanamenti profondi, con ricorso alla chiusura di una carreggiata, per tratte di lunghezza di 3 chilometri. Gli interventi, per 4,4 milioni, potranno essere eseguiti nei giorni feriali evitando così quelli festivi e prefestivi. Una sfida.

"La messa in sicurezza della Ferrara Mare – interviene il senatore Alberto Balboni (Fratelli d’Italia) – è una priorità del governo. Si tratta di una infrastruttura la cui agibilità è fondamentale soprattutto in vista della stagione turistica. Mi sono attivato attraverso il viceministro Galeazzo Bignami, Fratelli d’Italia, per avere certezze. Il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato che sono pronti 4,4 milioni per mettere in sicurezza l’arteria". "Purtroppo il maltempo che ha colpito l’Emilia – interviene il deputato della Lega Davide Bergamini – ha creato ingenti danni al manto stradale, già segnato da tempo, della Ferrara - Porto Garibaldi. Ora, grazie all’attenzione del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono in arrivo 4,4 milioni per l’emergenza. La strada ha un’importanza strategica per la nostra Regione. E’ una via di comunicazione fondamentale per i trasporti commerciali tra il porto di Ravenna e il Nord Italia, di collegamento per il turismo verso i lidi comacchiesi, viene usata da molti cittadini anche per andare al lavoro verso Ravenna". Strade e maltempo, Provincia al lavoro per riparare le buche. Otto squadre di cantonieri, più due di ditte esterne, in azione lungo gli 800 chilometri della rete viaria di competenza della Provincia.

Mario Bovenzi