Super, voragine finalmente chiusa "Dopo due mesi il tratto riapre"

La Ferrara-Mare torna alla normalità: l’Anas ieri ha concluso i lavori di ripristino della condotta idrica posta sul raccordo autostradale Ferrara- Porto Garibaldi, vicino a Ostellato, in provincia di Ferrara. Il ripristino della condotta idraulica è finito, la Ferrara-Mare riparte. Una storia lunga 2 mesi, cominciata lo scorso 27 maggio quando un cedimento della carreggiata, una vera e propria voragine, aveva causato la chiusura temporanea del tratto stradale. Il tratto di arteria finalmente tornerà sicuro e riaperto completamente al transito veicolare. Tante le segnalazioni dei cittadini e dei sindaci interessati dopo che si erano aperte buche in diverse segmenti della Super. La più eclatante resta però la voragine che si era creata e che, dopo due mesi, è stata chiusa. Il problema della Ferrara-Mare non si risolve con i lavori di rattoppi: servono fondi statali e regionali per farne una vera via di collegamento verso i lidi. Se no la costa resterà sempre penalizzata a vantaggio di altre mete turistiche. Le file interminabili che si creano ogni estate e il manto stradale spesso non in buone condizioni, condizionano in negativo la stagione turistico. Nonostante tutto, le attività riescono a superare ogni ostacolo. Aprono addirittura nuovi hotel. Sono miracoli dovuti alla voglia e abnegazione degli imprenditori.