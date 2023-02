Una sfida per i giovani.

Il significato che il film Lo

Hobbit vuole trasmettere ai giovani è quello di superare i propri limiti pur non sentendosi

all’altezza. Molti ragazzi,

come Bilbo, hanno paura

delle novità per il pensiero di non essere in grado di oltrepassare gli ostacoli che la vita pone loro davanti ogni giorno. Nel caso della figura di Bilbo Baggins, il timore di non avere le capacità per superare una prova per lui complicata è evidente. La sua figura rappresenta un personaggio di grande

spicco per quanto riguarda il suo carattere, la sua astuzia e soprattutto il suo grande

cuore. Nonostante possa

sembrare un personaggio

timoroso, in situazioni di grande pericolo è capace di far uscire il suo lato più coraggioso, mettendo a rischio la vita per

aiutare il prossimo. Ciò

dimostra che se ognuno

crede in ciò che vuole raggiungere, può riuscire a spingersi oltre".