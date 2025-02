Superare le controversie. Nella sfida tra conciliatori. Unife quinta classificata

Mediare le controversie è un’arte. Ed esiste una gara per sancire chi è il più bravo in questa materia. Sono stati infatti proclamati i vincitori della 13esima edizione della Competizione italiana di mediazione. Vince la medaglia d’oro la squadra degli studenti dell’Università degli Studi di Bergamo (composta da Chiara Lizzeri, Alberto Tua, Matteo Mosconi, Chiara Zambelli, Simone Vavassori). Al secondo posto, la squadra numero 3 dell’Università Luiss (composta da Florentyna Ragozzino, Federica Campanella, Sara Zitouni, Daniele Giovannelli, Chiara Tardanico, Carlo Ludovico Orio) e terzo posto per il team dell’Università degli Studi di Milano (composta da Alice Battagliere, Davide Consonni, Federico Cavanna, Gabriele Servoli, Marina Tinti, Michelle Palazzo). Quarto posto per il team dell’Università del Salento, composto da Diletta Maggio, Alessia Spalluto, Gabriele Pagliara, Simone Miccoli, Sara Martino, Martina Finamore. Quinto posto per il team dell’Università di Ferrara (composto da Alberto Camozzi, Diego Baschirotto, Gaia Cogo, Giovanni Panarello, Ilenia Laffusa, Polina Ponova). Questa edizione della Competizione Italiana di Mediazione (Cim) ha visto sfidarsi 100 studenti universitari, divisi in 20 squadre, in rappresentanza di 15 Università italiane, per aggiudicarsi il titolo di miglior team di mediazione di controversie. La Cim è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, insieme all’Università degli Studi di Milano, l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e l’Università degli Studi di Milano-Bicocca che ospitano l’evento.