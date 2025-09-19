"Superare sempre i propri limiti". Abruzzese parla del nuovo libro

Oggi, alle 17.30 a Libraccio, il docente e scrittore Sandro Abruzzese presenterà il suo nuovo libro ‘Meridionali si diventa’, un ritratto sincero sulla discrepanza tra il nord e il sud e le rispettive due realtà. In dialogo con lui: Marco Belli e Michele Nani.

Una domanda che non le hanno mai fatto?

"‘Non era meglio restare a casa?’".

Risposta?

"La vita è un viaggio e bisogna avere il coraggio di andare oltre i confini ".

Qual è l’origine del titolo ‘Meridionali si diventa’?

"Il titolo è relativo a un processo e al pregiudizio che nasce intorno ai luoghi che hanno un rapporto distorto con la modernità e con il mondo tecnologico".

Le sue origini quanto hanno pesato nella tua formazione e nel modo in cui guarda il Sud oggi?

"Mi hanno dato un occhio critico e una maggiore sensibilità ".

Che rapporto ha con la pianura padana che ti ha accolto?

"Mi viene in mente un verso di un mio amico che disse ‘casa è dove ridono i tuoi occhi’. Ho sempre amato questa frase, motivo per cui io sono sempre stato felice sia al sud che al nord".

L’esperienza al nord come l’ ha influenzata nel guardare il Meridione?

"Il nord è stata la lontananza che diventa razionalizzazione. Mi ha aiutato a guardare oggettivamente il mondo da cui venivo".

Descriva il libro con tre parole.

"Pungolo, critica ed emotività.".

Cosa cerca in una storia?

"Cerco sempre il rapporto con la realtà".

Parla spesso di margini, di confini invisibili. Cosa significa restare oggi, per lei, in un luogo marginale?

"Significa scoprire che non c’è nessuna alterità assoluta e che l’uomo è un essere senza origine. Lui è radicato nella sua infanzia e come il singolo così tutti gli altri".

Cosa si aspetta da Ferrara e dal suo pubblico?

"Ho sempre avuto tanto e anche più di quello che merito. Sono semplicemente grato alla mia casa adottiva".

Andriy Sberlati