Superbonus, il Pd pressa il governo: "Emilia, esclusione inaccettabile". E Balboni: "Cucchi contesta Bonaccini?"

Il ‘caso’ Superbonus continua a far parlare di sé con il senatore Alberto Balboni (Fd’I) che, chiamato in causa dalla collega di Avs Ilaria Cucchi, risponde sul punto in ordine al dl approvato dal governo Meloni. "Che un parlamentare dimostri di non sapere di cosa parla è molto grave – attacca il senatore – Purtroppo è quanto accade oggi a Ilaria Cucchi che, con il suo scomposto attacco, manifesta la sua assoluta incompetenza (o la sua assoluta mala fede, che forse è anche peggio). Dal terribile sisma del 2012 sono passati 12 anni e sono state molte le occasioni in cui il presidente della Regione Bonaccini non ha perso occasione per vantarsi di aver da tempo concluso l’iter volto alla ricostruzione. Cucchi mette in discussione le parole di Bonaccini, quindi?".

In punta di diritto, il presidente della Commissione Affari Costituzionali spiega che "se Cucchi avesse letto la norma avrebbe scoperto che la deroga si applica soltanto agli edifici privati per i quali non è ancora stato presentato il progetto di ristrutturazione. E soltanto per la differenza tra quanto riconosciuto ai danneggiati, sulla base della legislazione vigente e quanto spetterebbe loro in base al superbonus. Nulla è previsto per gli edifici che non sono privati, come le attività produttive o gli edifici pubblici, perché ad essi il superbonus non si applica". "Le altre regioni hanno chiesto la deroga proprio perché hanno riconosciuto di essere ancora indietro con la ricostruzione, con la conseguenza che a causa dell’inflazione gli indennizzi previsti a suo tempo non sono più capienti – dice Balboni - . Se Bonaccini si è ricreduto e ammette che anche l’Emilia-Romagna è in ritardo, credo che in sede di conversione si possa intervenire con un emendamento, che mi impegno a presentare. Nel frattempo sarebbe utile che Cucchi, magari insieme agli esponenti locali del Pd, anziché alimentare inutili polemiche sollecitasse Bonaccini a verificare quanti sono i proprietari di edifici privati colpiti dal sisma che, dopo 12 anni, non hanno ancora presentato il progetto di ristrutturazione, in modo da quantificare la copertura finanziaria dell’eventuale estensione della deroga anche alla nostra regione". Quanto al figlio Alessandro, citato dalla senatrice di Avs come "candidato vicesindaco", Balboni è molto chiaro. "Non l’ho mai candidato proprio a nulla – spiega - : ha sempre fatto tutto da solo, fin dalla prima liceo, quando quelli della sua parte politica lo insultavano, lo minacciavano, lo aggredivano persino, solo perché aveva idee diverse dalle loro". "Non le procura nemmeno un po’ di imbarazzo denigrare Alessandro – chiede il senatore - insinuando che non è per merito, ma grazie al padre, che ha la posizione che occupa, considerato che proprio il partito di cui lei è esponente ha "democraticamente " negato il simbolo ai militanti di Ferrara per favorire la candidatura di suo "marito"?".

Sulle barricate contro il governo invece le consigliere regionali dem, Palma Costi e Marcella Zappaterra che hanno presentato un emendamento per sollecitare il governo a un dietrofront. "L’evidente discriminazione operata dal Governo verso i comuni dell’Emilia – così Costi e Zappaterra - rischia di vanificare gli sforzi e gli investimenti fatti da tutti per completare quella parte della ricostruzione privata che tutti sanno aver risentito delle difficoltà del periodo dell’emergenza Covid e delle conseguenze dovute ai conflitti in essere e all’aumento dei prezzi delle materie prime". "Si tratta di una discriminazione vergognosa – proseguono - che ignora le richieste di sindaci e amministratori locali, di ogni colore politico, e che colpisce in particolare quelle famiglie che stanno completando la ricostruzione delle proprie case, e che vengono abbandonati, con un incomprensibile cambio in corsa delle regole in corsa".

Le consigliere chiedono al governo "l’immediata modifica del provvedimento" sollecitando "Governo, Parlamento e tutte istituzioni interessate a superare le difficoltà e le divisioni, promuovendo soluzioni inclusive che tengano conto delle specificità e delle necessità di ogni regione colpita da calamità".

re. fe.