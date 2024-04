Superbonus, niente deroga. Il Pd: "Ferrara esclusa. Grave discriminazione. Fabbri si faccia sentire"

"Il Governo Meloni colpisce i terremotati dell’Emilia-Romagna e il sindaco Alan Fabbri tace". Inizia così il post sui social del segretario comunale dem Alessandro Talmelli in cui accusa il Governo Meloni di discriminare i cittadini dell’Emilia-Romagna. "Mentre tutti erano impegnati a festeggiare la Pasqua, – prosegue – il Governo Meloni ha escluso l’Emilia-Romagna dalle deroghe al dl Superbonus: una discriminazione vergognosa, come ha ribadito il presidente Stefano Bonaccini. Un’operazione politica chiarissima che ignora le richieste di sindaci e amministratori locali, anche di centrodestra come i primi cittadini di Bondeno e Terre del Reno. Una decisione che colpisce – prosegue ancora Talmelli – quelle famiglie che stanno ancora terminando la ricostruzione dei propri immobili e che vengono lasciati soli e nella disperazione, con un incomprensibile cambio in corsa delle norme. In tutto questo Alan Fabbri, l’attuale sindaco di Ferrara nonché vicecommissario al sisma 2012, tace. Quello che urlava che avrebbe chiesto rispetto per la nostra città e la nostra provincia, oggi si gira dall’altra parte. Evidentemente – aggiunge il segretario del Pd – pensa che i cittadini gli “debbano” la riconferma a sindaco, ma così non è, anzi, i ferraresi non gli devono proprio niente e aspettano risposte".

Talmelli poi consiglia al primo cittadino della città di "unirsi all’appello dei suoi colleghi e del presidente di Regione perché venga immediatamente modificato il provvedimento, riparando a quella che appare come una vera e propria discriminazione su base politica, chiedendo che venga inserita anche l’Emilia-Romagna". Il post di Talmelli si chiude con un interrogativo: "Secondo voi dall’alluvione ad oggi non vi pare che il Governo voglia colpire l’Emilia-Romagna?".

Sulla vicenda interviene anche la senatrice Ilaria Cucchi di Alleanza Verdi Sinistra la quale si rivolge al collega Alberto Balboni di Fratelli d’Italia: "Senatore Balboni, lei che ne pensa del fatto che Ferrara, la sua città per la quale sta candidando suo figlio a vice sindaco, sia stata esclusa dalle regioni colpite dal terremoto dalla possibilità di continuare a godere del beneficio del superbonus? Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria potranno continuare a goderne ma l’Emilia Romagna no. Lei, che dall’alto dei suoi super poteri di presidente della Commissione affari costituzionali, è riuscito - a suo dire - a scavalcare il Viminale e il ministero della Difesa liberando Ferrara dalla costruzione di un Cpr, sostenendo che la localizzazione non fosse adatta, perché non fa altrettanto per la sua città riammettendola al beneficio dei superbonus? Una telefonata – continua la lettera della Cucchi – salva la vita senatore. Non crede? Magari una delle sue può restituire la vita alle vittime del terremoto con un colpo di spugna. In Emilia Romagna il terremoto non c’è mai stato. Lo hanno deciso i suoi amici. Lei è d’accordo quindi?".