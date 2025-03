Superenalotto fortunato. Centrato un cinque. Vinti oltre 33mila euro

Centrato un 5 da oltre 33mila euro con il Superenalotto. Si tratta di una vincita registrata alla tabaccheria ‘Al Doro’ in via Padova. Nell’ultimo concorso del Super Enalotto, infatti, il fortunato vincitore con il 5 porta a casa una somma di 33.851,84 euro. Nella tabaccheria ‘Al Doro’ di Luca Rizzieri, la notizia è circolata velocemente, con grande curiosità ed invia per il fortunato vincitore: "Al momento non si è presentato il possessore della giocata con la cinquina vincente. La nostra tabaccheria è in una posizione di passaggio, dove passano persone anche non clienti abituali, quindi, non sappiamo chi potrebbe essere". Sulla vincita da oltre 33mila euro in tabaccheria sono contenti, aggiungendo poi come: "Si tratta di uno dei montepremi più alti-spiega un dipendente-che abbiamo avuto nella nostra tabaccheria. Speriamo di conoscere il fortunato giocatore, noi facciamo molte giocate con diversi clienti, quindi, capita che si registrano delle vincite. Quella del 5 al Super Enalotto è sicuramente una cifra che fa piacere. Un plauso al vincitore". Tra i clienti della tabaccheria, che entrano ed escono, alcuni sorridono dicendo "fortunato chi li ha vinti, spero di riuscirci anch’io una volta", mentre altri esclamano "la speranza è che sia una persona in difficoltà economica, cos questa vincita lo aiuterebbe".

Mario Tosatti