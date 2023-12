Superenalotto, vinti 10mila euro al bar Wonderful

La dea bendata ha baciato Vigarano Pieve dove al Bar Gelateria Wonderful ieri sono stati vinti 10.000 euro con una scheda del Superenalotto. A mostrare orgogliosa la vincita è la titolare Bruna Taddia. Il Superenalotto, oltre alle vincite normali, per il 28, 29 e il 30, aveva un’iniziativa speciale chiamata New Year’s Show, cioè l’estrazione di diverse schedine giocate, che vincevano la somma di 10.000 euro. Tra le 300 sorteggiate in questi tre giorni, c’è stato il cliente del Bar Winderful.